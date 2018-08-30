Звездный папа: Энрике Иглесиас показал забавное видео, как развлекает детей

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас, который в прошлом году стал отцом близнецов, показал поклонникам, как ему удалось развлечь своих детей.

Энрике Иглесиас опубликовал милое видео на своей странице в Instagram.

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"Решил развлечь серьезную аудиторию", – прокомментировал Энрике.

Дети певца – близнецы Николас и Люси внимательно наблюдали за отцом. Для того, чтобы быстро рассмешить малышей, Энрике начал бегать напротив детской коляски.

Смотрите видео с Энрике Иглесиасом:

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 29 Сер 2018 р. о 3:46 PDT

Напомним, в Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.