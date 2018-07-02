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Звездный показ: Наоми Кэмпбелл, Ума Турман, Адриана Лима прошлись по подиуму Miu Miu Resort 2019

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Miu Miu Resort 2019
Miu Miu Resort 2019 / Instagram

В парижском отеле Regina Louvre прошел показ круизной коллекции Miu Miu Resort 2019. На подиум вышли множество знаменитых звезд: Наоми Кэмпбелл, Хлоя Севиньи, Адриана Лима, Джорджия Мэй Джаггер, Кайя Гербер, Кейт Босуорт, а закрывала показ актриса Ума Турман.

Такой впечатляющий звездный состав итальянский дизайнер Миучча Прада и ее команда собрали всего за два дня, пишет Vogue.

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"Мы позвонили утром, и все сразу же прыгнули в самолет и прилетели. Это была звездная команда из нескольких поколений – от Сэди Синк из сериала "Очень странные дела" до Хлои Севиньи, Гвендолин Кристи и Умы Турман. Ума мне потом сказала: "Я еще никогда не принимала такого спонтанного решения", – рассказала Прада.

Коллекция получилась яркой и интересной: парча с анималистические принтами и полупрозрачные ткани цвета розы и нежной мяты, мюли на пластиковых каблуках и кеды, бомберы из золотой кожи и блестящие банты и прочее.

ума турман
Ума Турман

наомі кемпбелл
Наоми Кэмпбелл

хлоя севіньї
Хлоя Севиньи

міучча прада
Миучча Прада

Смотрите видео с показа Miu Miu Resort 2019:

 

Допис, поширений Miu Miu (@miumiu)

 

Допис, поширений Miu Miu (@miumiu)

 

Теги: LifeStyle Мода Ума Турман Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 Канал
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