Звездный показ: Наоми Кэмпбелл, Ума Турман, Адриана Лима прошлись по подиуму Miu Miu Resort 2019
В парижском отеле Regina Louvre прошел показ круизной коллекции Miu Miu Resort 2019. На подиум вышли множество знаменитых звезд: Наоми Кэмпбелл, Хлоя Севиньи, Адриана Лима, Джорджия Мэй Джаггер, Кайя Гербер, Кейт Босуорт, а закрывала показ актриса Ума Турман.
Такой впечатляющий звездный состав итальянский дизайнер Миучча Прада и ее команда собрали всего за два дня, пишет Vogue.
Читайте также: Впервые на обложке арабского Vogue появились пышнотелые модели: фото
"Мы позвонили утром, и все сразу же прыгнули в самолет и прилетели. Это была звездная команда из нескольких поколений – от Сэди Синк из сериала "Очень странные дела" до Хлои Севиньи, Гвендолин Кристи и Умы Турман. Ума мне потом сказала: "Я еще никогда не принимала такого спонтанного решения", – рассказала Прада.
Коллекция получилась яркой и интересной: парча с анималистические принтами и полупрозрачные ткани цвета розы и нежной мяты, мюли на пластиковых каблуках и кеды, бомберы из золотой кожи и блестящие банты и прочее.
Ума Турман
Наоми Кэмпбелл
Хлоя Севиньи
Миучча Прада
Смотрите видео с показа Miu Miu Resort 2019: