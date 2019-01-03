Звездный россиянин Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ-2019

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин НХЛ сообщил о своем решении пропустить Матч всех звезд 2019 года, который пройдет в "Сан-Хосе".

33-летний хоккеист принял решение восстановиться и подготовиться ко второй части сезона. Из-за отказа форвард будет вынужден пропустить одну игру регулярного чемпионата.

Читайте также: Экстренная посадка самолета в России: драку устроил известный хоккеист, игравший в НХЛ

НХЛ тоже подтвердила, что Овечкин будет вынужден пропустить одну игру из-за того, что не едет на Матч всех звезд.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29+16) очков. В конце года обладатель Кубка Стэнли выдал лучшую голевую серию в карьере – 14 игр, но после этого в 6 встречах до Нового года не забросил ни одной шайбы.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24