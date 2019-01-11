Звездный теннисист со слезами на глазах объявил о завершении карьеры: видео

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей из-за проблем со здоровьем решил поставить точку в профессиональной карьере.

Причиной такого решения 31-летнего теннисиста стала сильная боль в правом бедре, которая часто беспокоит Маррея. Ранее ему уже делали операцию на болевой участок.

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Перед стартом на Australian Open Маррей признался, что устал бороться с продолжающимися проблемами с бедром. Травмы мучают британца с лета 2017 года. Маррей не играл на четырех подряд турнирах "Большого шлема", а после возвращения в тур на семи турнирах сумел одержать всего восемь побед.

Я долго боролся, и мне больно уже около двадцати месяцев. Я сделал все, что мог, чтобы попытаться улучшить самочувствие, но это не помогло. В середине декабря мы поговорили с командой, и я сказал им, что не могу продолжать. Есть вероятность, что Australian Open станет моим последним турниром. Я могу играть, но с некоторыми ограничениями. Я выступлю в Мельбурне,

– цитирует британца DailyMail.

An emotional Andy Murray had to walk off before coming back to announce he's planning to retire because of his hip injury. pic.twitter.com/AMWP4UpkV9 — ESPN (@espn) 11 січня 2019 р.

Отметим, что Энди Маррей является трехкратным чемпионом турниров Grand Slam, двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании.

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