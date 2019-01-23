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      Звездный украинский боксер следующий бой проведет в Киеве: известна дата

      49 Читати новину українською
      Денис Беринчик
      Денис Беринчик / K2 Promotions

      Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал, когда Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведет следующий поединок.

      Возвращение украинца на ринг, скорее всего, состоится 20 апреля в Киеве, а суммарно в этом году Беринчик проведет от 2-х до 4 боев. Этой информацией Красюк поделился в интервью VideoBoxing.

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      Следующий турнир от К2 состоится 20 апреля в Киеве. Мы уже забронировали эту дату в Дворце спорта и сейчас ведем переговоры с потенциальными соперниками Дениса Беринчика. Сколько боев планируем для Беринчика? Минимум два, максимум – четыре. Три – это то, о чем он меня просил и я хотел бы ему дать,
      – сказал Красюк.

      Также Александр Красюк анонсировал возвращение на ринг Олега Малиновского, который отменил предыдущий бой из-за травмы.

      "Малиновский вернулся к тренировкам и план такой же – бой 20 апреля", – добавил промоутер.

      Напомним, что последним боем Беринчика стал поединок против филиппинца Росеки Кристобаля 22 декабря. Украинец победил техническим нокаутом и завоевал пояс интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO International.

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      Теги: Бокс Денис Беринчик Спорт
      Источник: 24 Канал
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