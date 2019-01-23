Звездный украинский боксер следующий бой проведет в Киеве: известна дата

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал, когда Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведет следующий поединок.

Возвращение украинца на ринг, скорее всего, состоится 20 апреля в Киеве, а суммарно в этом году Беринчик проведет от 2-х до 4 боев. Этой информацией Красюк поделился в интервью VideoBoxing.

Читайте также: Имел неосторожность побоксировать с Усиком, остались черные синяки, – Беринчик

Следующий турнир от К2 состоится 20 апреля в Киеве. Мы уже забронировали эту дату в Дворце спорта и сейчас ведем переговоры с потенциальными соперниками Дениса Беринчика. Сколько боев планируем для Беринчика? Минимум два, максимум – четыре. Три – это то, о чем он меня просил и я хотел бы ему дать,

– сказал Красюк.

Также Александр Красюк анонсировал возвращение на ринг Олега Малиновского, который отменил предыдущий бой из-за травмы.

"Малиновский вернулся к тренировкам и план такой же – бой 20 апреля", – добавил промоутер.

Напомним, что последним боем Беринчика стал поединок против филиппинца Росеки Кристобаля 22 декабря. Украинец победил техническим нокаутом и завоевал пояс интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO International.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram