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      Звездный украинский спортсмен показал квартиру, которую получил за олимпийскую медаль: фото

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      Жан Беленюк получил квартиру
      Жан Беленюк получил квартиру

      Весной этого года Жану Беленюку вручили ордер на квартиру в Киеве. Украинский борец получил его за серебро Олимпийских Игр 2016 года.

      Об этом украинский спортсмен Жан Беленюк сообщил в своем Instagram и поблагодарил всех причастных к этому событию.

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      Наконец полностью подошла к своему логическому завершению история с моей квартирой, которую мне подарил мэр родного города Виталий Кличко в тесной кооперации с президентом Национального олимпийского комитета Бубкой Сергеем Назаровичем и при поддержке Министерства спорта Украины во главе с министром Ждановым Игорем Александровичем. Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию,
      – написал Беленюк.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Наконец-то полностью подошла к своему логическому окончанию история с моей квартирой, которую мне подарил мэр родного города Виталий Кличко, в тесной кооперации с президентом национального олимпийского комитета Бубкой Сергея Назаровича и при поддержке министерства спорта Украины, во главе с министром Ждановым Игорем Александровичем! Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию!! Ещё хочу поблагодарить сеть гипермаркетов "Эпицентр" во главе с Герегой Александром Владимировичем и Герегой Галиной Федоровной за постоянную помощь в ремонте и меблировки моей новой квартиры! Отдельное спасибо Юлии Максименко с которой по всем вопросам на связи;)

      Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

      Ранее Жан Беленюк рассказывал, что будет сдавать эту квартиру, поскольку на полученные за серебро Игр в Рио деньги он купил себе дом.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Игорь Жданов Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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