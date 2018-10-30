Звездный украинский спортсмен показал квартиру, которую получил за олимпийскую медаль: фото

Весной этого года Жану Беленюку вручили ордер на квартиру в Киеве. Украинский борец получил его за серебро Олимпийских Игр 2016 года.

Об этом украинский спортсмен Жан Беленюк сообщил в своем Instagram и поблагодарил всех причастных к этому событию.

Читайте также: Елена Костевич в пятый раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Наконец полностью подошла к своему логическому завершению история с моей квартирой, которую мне подарил мэр родного города Виталий Кличко в тесной кооперации с президентом Национального олимпийского комитета Бубкой Сергеем Назаровичем и при поддержке Министерства спорта Украины во главе с министром Ждановым Игорем Александровичем. Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию,

– написал Беленюк.

Ранее Жан Беленюк рассказывал, что будет сдавать эту квартиру, поскольку на полученные за серебро Игр в Рио деньги он купил себе дом.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24