Звездный вратарь сборной Украины готовится в четвертый раз стать отцом
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов готовится уже в четвертый раз стать отцом.
О пополнении в семье сообщила жена футболиста Юлия во время интервью с Катей Осадчей для программы "Светская жизнь", а также призналась, что они с мужем мечтают о сыне.
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Отметим, что вратарь сборной Украины уже воспитывает трех дочерей: Дашу, Милана и Майю.
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Источник: 24 Канал
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