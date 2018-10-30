Звездный вратарь сборной Украины готовится в четвертый раз стать отцом

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов готовится уже в четвертый раз стать отцом.

О пополнении в семье сообщила жена футболиста Юлия во время интервью с Катей Осадчей для программы "Светская жизнь", а также призналась, что они с мужем мечтают о сыне.

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Отметим, что вратарь сборной Украины уже воспитывает трех дочерей: Дашу, Милана и Майю.

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