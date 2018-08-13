Самый яркий звездопад года Персеиды: впечатляющие фото и видео из соцсетей

Этих выходных земляне могли наблюдать самый яркий метеорный поток года – звездопад Персеиды. Мы собрали самые эффектные фото и видео, которыми зрители активно делились в соцсетях.

Звездопад Персеиды было видно невооруженным глазом, лучше его можно было увидеть за пределами крупных городов. Пик звездопада пришелся на вечер 11 августа в 22:00. Также ярким явление было в ночь на 13 августа, после полуночи.

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Следующий звездопад, который называется Драконида, можно будет увидеть с 8 по 10 октября.

The trouble with taking photos of meteors with a really wide angled lens is it's hard to find them afterwards and the quality after cropping is not good! #Perseids #PerseidMeteorShower #Perseids2018 #Perseid pic.twitter.com/ZoK7ljlL3f — Susan Snow (@susan_snowy) 12 августа 2018 г.

Звездопад Персеиды: видео

Что такое звездопад Персеиды?

Это явление можно увидеть каждый год в конце лета. Это явление, которое образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Самые мелкие из частиц сгорают в земной атмосфере, в результате чего и образуется "звездный дождь".