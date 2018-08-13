Самый яркий звездопад года Персеиды: впечатляющие фото и видео из соцсетей
Этих выходных земляне могли наблюдать самый яркий метеорный поток года – звездопад Персеиды. Мы собрали самые эффектные фото и видео, которыми зрители активно делились в соцсетях.
Звездопад Персеиды было видно невооруженным глазом, лучше его можно было увидеть за пределами крупных городов. Пик звездопада пришелся на вечер 11 августа в 22:00. Также ярким явление было в ночь на 13 августа, после полуночи.
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Следующий звездопад, который называется Драконида, можно будет увидеть с 8 по 10 октября.
Звездопад Персеиды: видео
Что такое звездопад Персеиды?
Это явление можно увидеть каждый год в конце лета. Это явление, которое образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Самые мелкие из частиц сгорают в земной атмосфере, в результате чего и образуется "звездный дождь".
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