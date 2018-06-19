Звезду "Района Мелроуз" Хизер Локлир срочно госпитализировали: детали

Голливудская актриса Хизер Локлир попала в больницу. Знаменитость пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего была срочно госпитализирована.

Популярный сериал "Район Мелроуз" в 90-х годах захватил весь мир. Почти в каждом доме тщательно следили за сюжетом этого многосерийного фильма. Особенно выделялась героиня Аманда Вудворд, которую и сыграла актриса Хизер Локлир.

Читайте также: Как Анджелина Джоли переживает затяжной развод с Брэдом Питтом

Если на телеэкранах знаменитость предстала, как целеустремленная женщина, то в жизни Хизер решилась на самоубийство. По словам инсайдеров издания TMZ, в воскресенье актриса вела себя довольно агрессивно. Неожиданно Хизер Локлир начала угрожать наложить на себя руки и даже принялась искать пистолет в своем доме.

Родственники актрисы сразу обратились в службу спасения в США. Медики, приехавшие на вызов, приняли решение о срочной госпитализации Хизер Локлир и обследовании ее психического здоровья. Вместе с тем правоохранители отметили, что инцидент был чисто медицинским, а не уголовным.

Допис, поширений Loving Life (@landa_215) 18 Чер 2018 р. о 3:33 PDT

Отметим, что Хизер Локлир давно борется с наркотической и алкогольной зависимостями. Впервые она попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства.