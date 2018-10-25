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      Звезду сериала "Друзья" Дэвида Швиммера заподозрили в ограблении: курьезная реакция актера

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      Звезду сериала "Друзья" Дэвида Швиммера заподозрили в ограблении
      Звезду сериала "Друзья" Дэвида Швиммера заподозрили в ограблении

      Сеть взорвалась от новости: британская полиция разыскивает грабителя, очень похожего на популярного актера Дэвида Швиммера.

      Со времени выхода последней серии рейтингового сериала "Друзья" прошло около 15 лет, а голливудский красавец Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера снова стал звездой сети. Все потому, что в Великобритании полиция разыскивает вора, который украл из магазина товары. Злоумышленник внешностью очень напоминал известного актера.

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      Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним в связи с кражей в Блэкпуле 20 сентября,
      – обратились в сети правоохранители, добавив фото вора.

      Реакция самого актера не задержалась. Дэвид Швиммер повторил действие своего "двойника" и забавно обратился к правоохранителям.

      "Офицеры, клянусь, это не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Трудолюбивая Блэкпулская полиция, удачи с расследованием", – написал актер, добавив смешное видео.

       

      Не менее курьезно отреагировали на новость и пользователи сети. "Пожалуйста, будьте осторожны: он изучил технику каратэ...", "Почему? Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми?"– с юмором вспомнили Росса Геллера поклонники сериала.

       

      Впоследствии правоохранители сделали официальное заявление, отметив, что Дэвид Швиммер на время ограбления находился в Соединенных Штатах. Остроумные пользователи сети добавили, что на это есть видеоподтверждение, как актер на другом конце мира грабит магазин Нью-Йорка.

      Теги: Кино LifeStyle Голливуд Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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