Звезду "Великолепного века" раскритиковали из-за неудачной пластики лица: фотосравнение

Знаменитая турецкая актриса Мерьем Узерли, которая исполняла главную роль в сериале "Великолепный век. Роксолана", подверглась критике на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2018. После возможных хирургических вмешательств лицо звезды изменилось до неузнаваемости.

После появления 34-летней актрисы на фестивале в Каннах, фанаты звезды просто не узнали свою любимицу и прислали в комментариях множество негативных отзывов. Фанаты отметили, что лицо актрисы теперь выглядит неестественно гладким и "надутым", а губы стали более пухлыми.

Читайте также: Актриса Кристен Стюарт избавилась от обуви на красной дорожке в Каннах: курьезные фото

Для Каннского кинофестиваля Мерьем выбрала несколько платьев: свой первый выход она осуществила в бирюзовом кружевном платье с откровенным декольте и разрезом на ноге, а в другой день актриса выбрала приталенное платье розового цвета с немного оголенной спиной.

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 4:15 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 4:19 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 1:12 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 14 Тра 2018 р. о 1:12 PDT

На вечеринку в честь награждения Джона Траволты специальным отличием издания Variety, звезда примерила короткое мини-платье, жакет, каблуки и аксессуары черных цветов. Ее измененное лицо подчеркивал выразительный вечерний макияж.

Читайте также: Джон Траволта станцевал на сцене вместе с 50 CENT: смешное видео

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Тра 2018 р. о 2:25 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Тра 2018 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Тра 2018 р. о 2:29 PDT