Звезду "Великолепного века" раскритиковали из-за неудачной пластики лица: фотосравнение
Знаменитая турецкая актриса Мерьем Узерли, которая исполняла главную роль в сериале "Великолепный век. Роксолана", подверглась критике на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2018. После возможных хирургических вмешательств лицо звезды изменилось до неузнаваемости.
После появления 34-летней актрисы на фестивале в Каннах, фанаты звезды просто не узнали свою любимицу и прислали в комментариях множество негативных отзывов. Фанаты отметили, что лицо актрисы теперь выглядит неестественно гладким и "надутым", а губы стали более пухлыми.
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Для Каннского кинофестиваля Мерьем выбрала несколько платьев: свой первый выход она осуществила в бирюзовом кружевном платье с откровенным декольте и разрезом на ноге, а в другой день актриса выбрала приталенное платье розового цвета с немного оголенной спиной.
На вечеринку в честь награждения Джона Траволты специальным отличием издания Variety, звезда примерила короткое мини-платье, жакет, каблуки и аксессуары черных цветов. Ее измененное лицо подчеркивал выразительный вечерний макияж.
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