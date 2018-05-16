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Звезду "Великолепного века" раскритиковали из-за неудачной пластики лица: фотосравнение

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Мерьем Узерли в сериале
Мерьем Узерли в сериале "Великолепный век. Роксолана" / Фото из свободных источников

Знаменитая турецкая актриса Мерьем Узерли, которая исполняла главную роль в сериале "Великолепный век. Роксолана", подверглась критике на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2018. После возможных хирургических вмешательств лицо звезды изменилось до неузнаваемости.

После появления 34-летней актрисы на фестивале в Каннах, фанаты звезды просто не узнали свою любимицу и прислали в комментариях множество негативных отзывов. Фанаты отметили, что лицо актрисы теперь выглядит неестественно гладким и "надутым", а губы стали более пухлыми.

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Для Каннского кинофестиваля Мерьем выбрала несколько платьев: свой первый выход она осуществила в бирюзовом кружевном платье с откровенным декольте и разрезом на ноге, а в другой день актриса выбрала приталенное платье розового цвета с немного оголенной спиной.

 

 

 

 

На вечеринку в честь награждения Джона Траволты специальным отличием издания Variety, звезда примерила короткое мини-платье, жакет, каблуки и аксессуары черных цветов. Ее измененное лицо подчеркивал выразительный вечерний макияж.

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Теги: LifeStyle Мода Каннский кинофестиваль Голливуд Кино Красота
Источник: 24 Канал
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