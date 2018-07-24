Звезды фильма "Аквамен" снялись в ярком фотосете

Актерский состав фантастического фильма "Аквамен" от DC Comics и Warner Brothers принял участие в эксклюзивном фотосете в рамках фестиваля Comic-Con 2018.

Грандиозный фестиваль Comic-Con 2018, который проходил с 18 по 22 июля в Сан-Диего, США, собрал не только миллионы поклонников кино со всего мира, но и звезд Голливуда.

Читайте также: Опубликован первый трейлер фильма "Аквамен" с Джейсоном Момоа: видео

Так, одними из них стали актеры из будущего фильма "Аквамен", который на фестивале представил свой долгожданный трейлер. Звезды Джейсон Момоа, исполнивший главную роль в фильме, Николь Кидман, Эмбер Хьорд, Яхья Абдул-Матин II и Патрик Уилсон приняли участие в яркой фотосессии для издания Entertainment Weekly.



Актеры фильма "Аквамен"



Джейсон Момоа



Эмбер Хьорд



Николь Кидман



Джейсон Момоа



Патрик Вилсон



Джейсон Момоа и Патрик Вилсон

Мировая премьера супергеройского фильма состоится 21 декабря 2018 года.