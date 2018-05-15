Звезды фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" на Каннском кинофестивале

Команда фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории", которая несколько дней назад отправилась в мировой промотур фильма, пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Актеры – Дональд Гловер, Олден Еренрайк, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Пол Беттани в компании режиссера проекта Рона Ховарда прошлись в стильных и изысканных нарядах по красной дорожке престижного кинофестиваля.

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Актерский состав фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Именно на Каннском кинофестивале состоялся первый показ фильма, а в прокате лента появится уже 25 мая.



Пол Беттани и Дженнифер Конелли



Тенди Ньютон





Чуббака



Эмили Кларк





Эмилия Кларк и Олден Еренрайк

Напомним, новый фильм "Хан Соло. Звездные войны. Истории" является спинофом основной сюжетной линии серии фильмов "Звездные войны".



"Хан Соло: Звездные войны. Истории": трейлер фильма: