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      Звезды Голливуда едут в Киев

      34 Читати новину українською
      Звезды Голливуда едут в Киев
      Звезды Голливуда едут в Киев

      Впервые в Украине состоится уникальный образовательный проект для всех, кто мечтает попасть в Голливуд или строить собственную кинокарьеру в Украине.

      "Голливуд изнутри" – так называется первая серия воркшопов от создателей лучших голливудских фильмов!

      Событие, которое изменит жизнь украинских актеров, режиссеров, сценаристов и продакшн студий, ведь именно во время обучения они смогут узнать секреты американской кинокухни.

      Как получить за один день больше опыта, чем за годы практики, расскажут четыре кинозвезды Голливуда, которые будут выступать на одной сцене.

      Дэвид Ранзіл – обладатель престижной кинопремии "Золотой глобус", сценарист сериала "Большая маленькая ложь". Работает со студией Paramount Pictures.

      Шинтаро Шимосава – режиссер, работающий с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Работал над легендарными картинами "Ходячие мертвецы" и "Хуже, чем ложь".

      Кевин Манн – голливудский продюсер, владелец наиболее прогрессивной продакшн компании "Heaven Entertainment". Работает на студию Sony Pictures.

      Любомир Левицкий – режиссер и продюсер. Пионер жанрового кино в Украине, который принес нам "Тени незабытых Предков". Сейчас создает свой новый триллер в Голливуде, является инициатором и модератором проекта.

      Кому будет полезно:

      Режиссерам:

          • Как снять шедевр без денег;
          • Кто такой голливудский режиссер: правда, которую не пишут в СМИ.

      Актерам:

         • Секреты работы с режиссерами в США, благодаря которым вы быстро завоюете нужный авторитет и всегда будете возглавлять список востребованных актеров;
         • Как простому украинскому актеру заинтересовать голливудского режиссера.

      Продюсерам:

      Как быстро найти партнеров в Голливуде, готовых к сотрудничеству с вами прямо сейчас

         • ТОП ошибок, которые допускают 90% новичков. Экономьте свое время и бюджет;
         • Как спродюсировать сериал или фильм для Netflix.

      Сценаристам:

         • Как рассмешить весь мир: инструкция создания комедии, которую хочется пересматривать снова и снова;
         • Как начать писать для американских студий и Netflix.

      Production-студиям и сервисам:

         • Почему Украина стала интересной площадкой для Голливуда;
         • Как заставить крупные голливудские Production-студии работать в ко-продукции с украинскими сервисами;
         • Как сделать успешный бизнес на производстве независимого кино.

      Старт 1 декабря в 10:00

      Во время события будет синхронный перевод. Больше о событии узнайте по ссылке.

      Теги: Кино Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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