Каждый актер мечтает играть в фильмах главные роли, но часто начинать карьеру приходится с массовки. Вы будете удивлены, но именно так начинали свою карьеру большинство известных актеров.

Звезды Голливуда, которые начинали карьеру с массовки

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Брэд Питт

В начале карьеры актер играл лишь эпизодические роли. В боевике "Выхода нет" Питт сыграл офицера на светском рауте, в криминальной драме "Нейтральная полоса" – официанта, а в подростковой драме "Меньше чем ноль" – завсегдатая вечеринок. Только после фильма "Тельма и Луиза" его карьера резко пошла вверх, и с тех пор ему начали предлагать главные роли.

Арнольд Шварцнегер

"Железный Арни", в отличие от своих коллег-актеров, сыграл в массовке не до, а после главной роли. Будучи звездой бодибилдинга, Шварценеггер решил попробовать себя в большом кино и тут же получил предложение сыграть главного героя в фильме "Геркулес в Нью-Йорке". Но из-за немецкого акцента, с которым тогда говорил Арни, всю его роли пришлось переозвучивать другому актеру. Скорее всего, именно поэтому в следующий раз режиссер решил, что Шварценеггер не должен разговаривать в кадре – в картине "Долгое прощание" он сыграл молчаливого охранника.

Меган Фокс

Звезда "Трансформеров" дебютировала в большом кино в комедийном боевике "Плохие парни - 2" – она сыграла девушку в бикини, которая танцует под струями водопада. Эпизод был как эффектным, однако кратковременным – всего несколько секунд. Из-за малой продолжительности эпизода режиссер Майкл Бэй даже не включил его в конечную версию ленты, но запомнил Меган, предложив впоследствии ей роль Микаэлы в "Трансформерах".

Брюс Уиллис

Актер также начинал свою карьеру с ролей второго плана. В частности, в триллере "Первый смертный грех" он сыграл парня в кепке, который вместе со своей девушкой заходит в кофейню. А еще через два года он сыграл одного из присутствующих в зале судебных заседаний в юридической драме "Вердикт" – правда, опознать актера не так уж и просто.

Кристен Стюарт

Звезда сумеречной саги с детства мечтала стать актрисой, играла в школьных спектаклях, в одном из которых ее и заметили продюсеры. Девятилетней Стюарт предложили роль девочки возле фонтана с питьевой водой в фильме "Тринадцатый год". У героини Стюарт не было ни имени, ни слов, но на протяжении всей сцены она должна была стоять в очереди и изображать недовольство тем, что она никак не может напиться.

Мэтт Деймон

Свою первую роль актер тоже сыграл в массовке. В фильме "Поле его мечты" он сыграл одного из тысячи болельщиков на бейсбольном матче. Несмотря на то, что Деймона невозможно разглядеть на трибуне стадиона, именно этот фильм с его участием и сегодня является популярным. Кстати, компанию на съемочной площадке "Поле его мечты" Дэймону составил Бен Аффлек, с которым Мэтт дружит с детства.

С массовки свой творческий путь начинали Роберт Де Ниро ( "Три комнаты на Манхэттене"), Сильвестр Сталлоне ( "Бананы"), Мэрилин Монро ( "Свеча на ветру"), Джеймс Дин ( "Берегись, моряк!"), Клинт Иствуд ( "Месть твари", "Тарантул", "Фрэнсис на флоте"), Шарлиз Терон ( "Дети кукурузы-3: Городская жатва"), Ченнинг Татум (танцующий бармен в клипе Рики Мартина), Харрисон Форд ( "Смертельный жар на карусели "), Джеки Чан ("Выход Дракона"), Эванджелин Лилли ("Фредди против Джейсона"), Уиллем Дефо ("Ворота рая") и многие другие.