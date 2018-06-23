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Звезды, которые показали свою беременность на обнаженных фото

70 Читати новину українською
Беременная Бейонсе
Беременная Бейонсе

Немало знаменитостей не стесняются показать свое обнаженное тело во время беременности. В такой способ звездные мамы доказывают, что это прекрасное состояние не только нежное и женственное, но и сексуальное.

Предлагаем посмотреть откровенные фотосессии знаменитостей во время беременности – от Бейонсе до Серены Уильямс.

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Деми Мур:

Серена Уильямс:

Пинк:

Сиара:

 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

 

Бритни Спирс:

Бейонсе:

Клаудия Шиффер:

Моника Белуччи:

Роузи Хантингтон-Уайтли:

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Cardi B:

Синди Кроуфорд:

Даутцен Крус:

Хлои Кардашян:

 

Кристина Агилера:

Ким Кардашян:

Кендис Сванепул:

 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода Бейонсе Бритни Спирс Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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