Звезды, которые показали свою беременность на обнаженных фото
Немало знаменитостей не стесняются показать свое обнаженное тело во время беременности. В такой способ звездные мамы доказывают, что это прекрасное состояние не только нежное и женственное, но и сексуальное.
Предлагаем посмотреть откровенные фотосессии знаменитостей во время беременности – от Бейонсе до Серены Уильямс.
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Деми Мур:
Серена Уильямс:
Пинк:
Сиара:
Бритни Спирс:
Бейонсе:
Клаудия Шиффер:
Моника Белуччи:
Роузи Хантингтон-Уайтли:
Cardi B:
Синди Кроуфорд:
Даутцен Крус:
Хлои Кардашян:
Кристина Агилера:
Ким Кардашян:
Кендис Сванепул:
Источник: 24 Канал
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