Казалось бы, несмотря на многочисленные громкие скандалы известных фигур с алкоголем, трудно поверить, что есть звезды, которые принципиально не употребляют алкоголь, но на самом деле таких довольно много, и у каждого из них свои причины его не употреблять.

Несмотря на финансовые возможности купить дорогой алкоголь, эти звезды отказались от употребления.

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Звезды, которые принципиально не употребляют алкоголь

Блейк Лайвли

Звезда сериала "Сплетница", американская актриса, фотомодель и жена Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли, не пьет, потому что, по ее словам, не склонна ни к алкоголю, ни к никотину, ни к наркотикам.

К тому же эта сторона жизни ее просто не привлекает – в Блейк много других интересов.

"Не могу сказать, что в моем доме не найдется ни одной бутылки спиртного, но использую я его не по прямому назначению, приправляя алкогольными напитками блюда, которые готовлю", – призналась Лайвли.

Том Круз

Том Круз не употребляет алкоголь, потому что является адептом секты сайентологов, а в ней вредные привычки не приветствуются. Возможно, именно поэтому актер выглядит довольно молодо.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм активно рекламирует шотландский виски, но сам при этом алкоголь не употребляет, и на это есть как минимум две причины. Во-первых, Дэвид – спортсмен, во-вторых, на его взгляд, алкоголь плохо влияет на отношения в семье – к сожалению, таких примеров Дэвид знает достаточно, а любовь близких – главная жизненная ценность Бекхэма.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян отказалась от спиртных напитков, так как считает, что они негативно влияют на внешность, а ей хочется сохранить свежесть и молодость на максимально длительное время. К тому же, по словам Ким, ей не нравится вкус алкоголя, поэтому она не видит смысла в употреблении того, что не доставляет ей никакого удовольствия.

И влияние спиртного на человека не приводит светскую диву в восторг. "Достаточно того, что пьют мои сестры, и я все время наблюдаю, как под влиянием алкоголя веселые и непосредственные люди легко превращаются в настоящих хулиганов. В таких случаях мне хочется взять и вырубить их", – рассказывает Ким.

Дженифер Лопес

Дженнифер Лопес, которая принципиально не употребляет алкоголь, руководствуется теми же соображениями, что и Кардашьян: она считает, что спиртные напитки плохо влияют на кожу, а для нее внешний вид гораздо важнее, чем мимолетное удовольствие от алкоголя.

"По внешнему виду человека всегда можно определить, как часто он позволяет себе выпить бокал чего-нибудь крепкого. Бывает, на меня обижаются, когда на каком-то торжестве поднимаю тост с бокалом с водой. Тогда я прошу налить мне вина, но делаю только один маленький глоток", – рассказывает актриса.

Отказ от спиртных напитков – один из секретов красоты Джей Ло, среди которых также отсутствие каких-либо вредных привычек, диета и занятия спортом.

Джим Керри

Актер считает, что жизнь слишком прекрасна, но и одновременно коротка, чтобы тратить ее на вредные привычки в виде алкоголя и наркотиков. Актер уверяет, что умеет получать удовольствие от простых вещей, и это делает его жизнь интересной без применения каких-либо допингов. Впрочем, нельзя сказать, что Керри обходится совсем уж без них. Допингами ему служат спорт, витамины и кофе, который является любимым напитком актера.

Натали Портман

Звезда "Черного лебедя" Натали Портман, которая является убежденной веганкой, исключила из своего рациона также алкоголь и сигареты, которые, по ее мнению, плохо вписываются в ее мировоззрение и систему питания в частности.

Тайра Бэнкс

Супермодель, актриса и певица Тайра Бэнкс тайком от родителей попробовала алкоголь, когда ей было двенадцать лет. Опыт оказался настолько неудачным, что с тех пор Тайра морщится при одном только упоминании о спиртном.

"С тех пор я ни разу не пила, а наркотики вообще никогда не употребляла. Так что утверждение, будто бы все модели страдают от вредных привычек, является ложью", – признается Бэнкс.

Единственное, что иногда позволяет себе модель – это сидр, в котором содержится только три процента алкоголя.

Ким Кэттролл

Звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл, не употребляет, потому что ее организм категорически не принимает спиртные напитки. Актриса не раз жаловалась журналистам, что от алкоголя у нее буквально раскалывается голова. Кэттролл вспоминает, что впервые попробовала вино в студенческие годы.

"Мне хватило трех вечеринок, чтобы понять: я и алкоголь – вещи несовместимые. Вкус некоторых напитков мне понравился, но на утро я чувствовала себя так плохо, что поняла: оно того не стоит", – вспоминает она.

Дженнифер Хадсон

Актриса и певица Дженнифер Хадсон не пьет из собственных соображений безопасности – она ​​боится стать зависимой от алкоголя. В детстве, которое Дженнифер провела в южном округе Чикаго, девушка насмотрелась на последствия алкогольной и наркотической зависимости – от нее страдали все соседи Хадсон, а ее мать, брата и племянника убил родственник, который находился под влиянием допинга.

"Я принципиально никогда не пробовала алкоголь, – говорит Дженнифер, – слишком много людей вокруг меня бросались в зависимость, поэтому я решила не рисковать. Лучше и не начинать. Возможно, кто-то назовет меня трусихой, но мне так спокойнее", – рассказала актриса.