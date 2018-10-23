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      Звезды на тарелке. Какой необычный ингредиент помог Айшварии Рай вернуть стройную фигуру

      Звезды на тарелке 108 Читати новину українською

      В 1994 году на конкурсе красоты "Мисс мира" победила 20-летняя хрупкая индийская девушка Айшвария Рай Баччан. Тогда никто и подумать не мог, что короновали будущую звезду не только индийского кино, но и Голливуда. Ее красоту Джулия Робертс в свое время назвала самой совершенной в мире. Однако в 2011-м в этой истории Золушки что-то пошло не так.

      Родив дочь, Айшвария Рай набрала 25 килограммов, и такие пышные формы в Индии приняли не слишком одобрительно. Актрису, которую еще недавно считали эталоном красоты, начали травить на страницах таблоидов. Мол, в таком виде она позорит красоту индийской женщины.

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      После рождения ребенка Рай набрала вес

      Прошел год, и Айшварию Рай снова было не узнать. От пухленького тела не осталось и следа. Ответоы на вопрос "Как ей это удалось?" актриса избегать не стала.


      Айшвария Рай смогла вернуть прежние формы благодаря специям

      В 2005-м году Айшвария Рай снялась в голливудской киноленте "Принцесса Специй". Героиня фильма – простая девушка, которая в детстве познала все тайны применения индийских пряностей. Повзрослев, она переезжает в США, где открывает магазин приправ. Каждому из покупателей девушка подбирает его собственную специю, которая в дальнейшем помогает преодолеть те или иные жизненные трудности. Поэтому героями фильма стали не только актеры, но и ароматные индийские пряности – шафран, кардамон, куркума, корица, кунжут.

      Справиться с непростым периодом в собственной жизни Айшварии Рай в 2011-м году также помогли специи. Специально для актрисы разработали рацион питания, который быстро вернул ей прежнюю фигуру. Сама Айшвария Рай не является поклонницей разнообразных диет, поэтому ее меню было максимально приближенным к ежедневному рациону рядового жителя Индии. В его основе только локальные продукты индийской кухни, где важную роль сыграли местные специи.


      Айшвария Рай

      Говоря слово специи, мы конечно имеем в виду пряности, а не привычные для украинцев соль, уксус или сахар. Именно благодаря индийским пряностям еда в ежедневном меню Айшварии Рай стала не только вкусной и полезной, но и соблазнительно аппетитной. Старая добрая истина "аппетит приходит во время еды" здесь существенно подкорректируется. Приправленное специями блюдо, активируя гормоны удовольствия, вызывает аппетит еще до того, как тарелка с ней появится на столе.

      Какие специи вернули хрупкие формы Айшварии Рай и можно ли их найти в Украине – смотрите в программе.

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Голливуд Звезды на тарелке
      Источник: 24 канал
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