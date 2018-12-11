Звезды на тарелке. Секреты идеального тела и крепкого здоровья от Криштиану Роналду

Летом 2018 года лучший на тот момент футболист мира Криштиану Роналду решил сменить команду. Новым домом для португальца стал итальянский Турин и тамошний "Ювентус".

Медосмотр футболиста – обычная процедура перед новым сезоном – стал откровением для медиков и не только. Оказалось, что показатели здоровья 33-летнего Роналду соответствуют цифрам 20-летнего спортсмена.

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Мускулистое тело португальца – не только красивая оболочка, но и идеальный механизм внутри. В нем оказалось только 7% жира. Это при среднем показателе спортсмена такого возраста 10-11%. Не менее эффектные цифры мышечной массы тела Роналду. 50% – при норме 46. Как ему вообще удается сохранять такую ​​фантастическую форму в возрасте, когда большинство футболистов уже понемногу задумываются о пенсии?

Криштиану Роналду известен своей железной дисциплиной в организации тренировок, досуга и питания. Нас, конечно, больше всего интересует последний пункт, и здесь у португальца нет никаких секретов. Криштиану сторонник раздельного питания. Вместо трех привычных для нас завтрака, обеда и ужина он разделяет свой рацион на шесть меньших приемов пищи в течение дня.



Питание Роналду

И важнейшая здесь, конечно, первая тарелка в дневном рационе. В утреннем меню Роналду обязательно яичные белки, цельнозерновые хлопья и свежевыжатый сок. Кроме этого он не отказывает себе в тостах с авокадо и круассанах. "Ничего себе!" – скажете вы. Как этот парень умудряется уплетать продукты из муки и при этом так выглядеть? Здесь нужно сделать поправку на то, что Криштиану спорстмен и все лишние калории он без проблем сжигает на тренировках. Ведь кроме работы с командой он еще и регулярно занимается индивидуально в спортзале. В таком режиме в калорий просто нет шансов превратиться в лишний вес.

Командные занятия португальца – это преимущественно кардионагрузка. А вот его фитнес-тренировки в зале – это уже полноценный курс мышечной работы. Занимается Криштиану пять дней в неделю. В течение каждого из тренировочных дней он разрабатывает определенную группу мышц. Понедельник – нижняя часть тела, среда – верхняя, четверг – работа мышц квадрицепса и кардио. При этом способ проведения последних тренировок вас может очень удивить – он тренируется на велотренажере под водой.

Далее в пятницу – тренировка мышц кора. Ну и в завершение в воскресенье – легкие пробежки и прыжки со скакалкой. Ничего особенного – скажете вы. И будете правы. Так откуда у него такой пресс? Все дело в уже упомянутой железной дисциплине Роналду и преданности своей работе, о которой ходят легенды. Те, кому посчастливилось побывать в гостях у футбольной звезды, рассказывают, что он настолько одержим своим делом, что даже во время домашних посиделок с друзьями отрабатывает удары по воротам.

Что занимает особое место в рационе Роналду – смотрите в программе.