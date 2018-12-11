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      Звезды на тарелке. Секреты идеального тела и крепкого здоровья от Криштиану Роналду

      Звезды на тарелке 37 Читати новину українською

      Летом 2018 года лучший на тот момент футболист мира Криштиану Роналду решил сменить команду. Новым домом для португальца стал итальянский Турин и тамошний "Ювентус".

      Медосмотр футболиста – обычная процедура перед новым сезоном – стал откровением для медиков и не только. Оказалось, что показатели здоровья 33-летнего Роналду соответствуют цифрам 20-летнего спортсмена.

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      Мускулистое тело португальца – не только красивая оболочка, но и идеальный механизм внутри. В нем оказалось только 7% жира. Это при среднем показателе спортсмена такого возраста 10-11%. Не менее эффектные цифры мышечной массы тела Роналду. 50% – при норме 46. Как ему вообще удается сохранять такую ​​фантастическую форму в возрасте, когда большинство футболистов уже понемногу задумываются о пенсии?

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Fresh

      Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

      Криштиану Роналду известен своей железной дисциплиной в организации тренировок, досуга и питания. Нас, конечно, больше всего интересует последний пункт, и здесь у португальца нет никаких секретов. Криштиану сторонник раздельного питания. Вместо трех привычных для нас завтрака, обеда и ужина он разделяет свой рацион на шесть меньших приемов пищи в течение дня.

      роналду
      Питание Роналду

      И важнейшая здесь, конечно, первая тарелка в дневном рационе. В утреннем меню Роналду обязательно яичные белки, цельнозерновые хлопья и свежевыжатый сок. Кроме этого он не отказывает себе в тостах с авокадо и круассанах. "Ничего себе!" – скажете вы. Как этот парень умудряется уплетать продукты из муки и при этом так выглядеть? Здесь нужно сделать поправку на то, что Криштиану спорстмен и все лишние калории он без проблем сжигает на тренировках. Ведь кроме работы с командой он еще и регулярно занимается индивидуально в спортзале. В таком режиме в калорий просто нет шансов превратиться в лишний вес.

      Командные занятия португальца – это преимущественно кардионагрузка. А вот его фитнес-тренировки в зале – это уже полноценный курс мышечной работы. Занимается Криштиану пять дней в неделю. В течение каждого из тренировочных дней он разрабатывает определенную группу мышц. Понедельник – нижняя часть тела, среда – верхняя, четверг – работа мышц квадрицепса и кардио. При этом способ проведения последних тренировок вас может очень удивить – он тренируется на велотренажере под водой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Buona Domenica‍♀️

      Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

      Далее в пятницу – тренировка мышц кора. Ну и в завершение в воскресенье – легкие пробежки и прыжки со скакалкой. Ничего особенного – скажете вы. И будете правы. Так откуда у него такой пресс? Все дело в уже упомянутой железной дисциплине Роналду и преданности своей работе, о которой ходят легенды. Те, кому посчастливилось побывать в гостях у футбольной звезды, рассказывают, что он настолько одержим своим делом, что даже во время домашних посиделок с друзьями отрабатывает удары по воротам.

      Что занимает особое место в рационе Роналду – смотрите в программе.

      Теги: Футбол Спорт Здоровое питание Португалия Криштиану Роналду Звезды на тарелке
      Источник: 24 канал
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