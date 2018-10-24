Звезды на виниловых пластинках: художница создала интересный проект
Немало художников пытаются использовать обычные вещи для своего творчества. Так, австралийская художница решила применить обычные виниловые пластинки для нового оригинального проекта.
Иллюстратор Мелисса Джейн настолько увлеклась ретро-пластинками, что решила оригинально украсить их. На музыкальных записях она нарисовала изображения известных звезд шоу-бизнеса.
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Образы известных людей художница нарисовала карандашами. Героями нового проекта стали знаменитые певцы, актеры и музыканты – Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Prince, Дэвид Боуи, Хью Джекмен, Джаред Лето и др. Реалистичные рисунки заворожили сеть.
Источник: 24 Канал
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