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      Звезды НХЛ станут героями нового украинского документального фильма

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      Фильм "UKE" снимали в трех странах
      Фильм "UKE" снимали в трех странах

      Режиссер документального сиквела "Американская мечта" готовит к выходу новый фильм под рабочим названием "UKE".

      На этот раз героями картины Владимира Мулы стали хоккеисты, которые получали мировую славу: двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Филадельфия Флайерз" Орест Киндрачук, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Бостон Брюинз" Джонни Буцик, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Дэвилз" Кен Данейко, победитель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Джефф Чичрун, обладатель кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэк Хоукс" Эрик Нестеренко, победитель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Дэвилз" Брюс Драйвер, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз" Майк Крушельницкий и лучший хоккеист всех времен Уэйн Грецки.

      Это беспрецедентный для Украины документальный фильм. Обладатели Кубка Стэнли с украинскими корнями впервые появятся на отечественных экранах и поведают свои истории становления и признания – отмечает режиссер картины Владимир Мула. – В то же время, это не будет чисто спортивная история. Лента наполнена неожиданными разоблачениями, историческими находками и бесценными артефактами, которые разобьют вдребезги утрамбованные годами стереотипы.

      Съемки документальной ленты происходят в трех странах – США, Канаде и Украине. Сценаристом картины выступает известный телеведущий и документалист Николай Васильков, а также исследователь Евгений Колычев.

      Фильм раскрывает связь между событиями начала ХХІ века, борьбой за независимость от большевистской России, волнами украинской эмиграции и современными звездными фигурами в северо-американском хоккее, – отмечает сценарист картины Николай Васильков.

      Смотрите трейлер фильм "UKE"

      Читайте также: Украинский фильм "Вулкан" получил захватывающий приз в Китае: фото

       

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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