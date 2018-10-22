Звезды НХЛ станут героями нового украинского документального фильма

Режиссер документального сиквела "Американская мечта" готовит к выходу новый фильм под рабочим названием "UKE".

На этот раз героями картины Владимира Мулы стали хоккеисты, которые получали мировую славу: двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Филадельфия Флайерз" Орест Киндрачук, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Бостон Брюинз" Джонни Буцик, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Дэвилз" Кен Данейко, победитель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Джефф Чичрун, обладатель кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэк Хоукс" Эрик Нестеренко, победитель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Дэвилз" Брюс Драйвер, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз" Майк Крушельницкий и лучший хоккеист всех времен Уэйн Грецки.

Это беспрецедентный для Украины документальный фильм. Обладатели Кубка Стэнли с украинскими корнями впервые появятся на отечественных экранах и поведают свои истории становления и признания – отмечает режиссер картины Владимир Мула. – В то же время, это не будет чисто спортивная история. Лента наполнена неожиданными разоблачениями, историческими находками и бесценными артефактами, которые разобьют вдребезги утрамбованные годами стереотипы.

Съемки документальной ленты происходят в трех странах – США, Канаде и Украине. Сценаристом картины выступает известный телеведущий и документалист Николай Васильков, а также исследователь Евгений Колычев.

Фильм раскрывает связь между событиями начала ХХІ века, борьбой за независимость от большевистской России, волнами украинской эмиграции и современными звездными фигурами в северо-американском хоккее, – отмечает сценарист картины Николай Васильков.

Смотрите трейлер фильм "UKE"

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