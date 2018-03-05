Звезды Оскара 2018 ошеломили фанатов своим визитом с конфетами: видео

Звезды Голливуда всегда удивляют зрителей и поклонников премии "Оскар". На этот раз ведущий Джимми Киммел предложил нескольким актрисам и актерам зайти в кинотеатр неподалеку и удивить зрителей фильма "Морщины времени".

Если в прошлом году остроумный Джимми Киммел завел группу иностранных туристов в зал театра Dolby, где проходила церемония награждения "Оскар", то в этом году он пошел на еще более радикальный шаг и устроил настоящий сюрприз.

Читайте также: Режиссер лучшего фильма "Форма воды" выхватил письмо на сцене Оскара 2018

Во время показа фильма "Морщины времени" в Grauman's Chinese Theatre, который расположен напротив театра Dolby, Джимми Киммел вместе с Марго Робби, Галь Гадот, Люпитой Нионго, Энселом Элгортом, Гильермо дель Торо и другими звездами зашли в зал и просто ошеломили зрителей.

В режиме прямой трансляции, которую показывали на церемонии "Оскар", знаменитости угощали киноманов вкусностями и фотографировались с фанатами.