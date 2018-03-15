Звезды проекта "Танцы со звездами" примерили стильные образы итальянского бренда Diesel
Представители лучших пар танцоров на обновленном легендарном проекте "Танцы со звездами 2017" стали лицом нового спецпроекта Plastic Body украинского издания JetSetter. В фотосъемке звезды примерили вещи из новой коллекции джинсов итальянского бренда одежды Diesel.
В кампейне новых Jogg Jeans приняли участие украинские танцоры Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко. Последний одержал победу на проекте вместе с украинской певицей Натальей Могилевской.
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Кроме комфортной и стильной одежды Diesel, которую примеряли танцоры из проекта "Танцы со звездами", они рассказали о своих маленьких секретах и любимых вещах.
Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко
Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко
Илона Гвоздева
Когда я иду отдыхать в клуб с подругами, которые не принадлежат к миру танцев, я практически не танцую, чтобы не смущать их и не чувствовать себя неловко,
– призналась Илона Гвоздева.
Александра Кучеренко
Глядя на прямую спину, манеру ходьбы и выпрямленные колени всегда можно безошибочно определить: перед тобой – танцор,
– заметила Александра Кучеренко.