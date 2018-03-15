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Звезды проекта "Танцы со звездами" примерили стильные образы итальянского бренда Diesel

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Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко для Plastic Body
Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко для Plastic Body / jetsetter.ua

Представители лучших пар танцоров на обновленном легендарном проекте "Танцы со звездами 2017" стали лицом нового спецпроекта Plastic Body украинского издания JetSetter. В фотосъемке звезды примерили вещи из новой коллекции джинсов итальянского бренда одежды Diesel.

В кампейне новых Jogg Jeans приняли участие украинские танцоры Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко. Последний одержал победу на проекте вместе с украинской певицей Натальей Могилевской.

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Кроме комфортной и стильной одежды Diesel, которую примеряли танцоры из проекта "Танцы со звездами", они рассказали о своих маленьких секретах и любимых вещах.


Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко


Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко


Илона Гвоздева

Когда я иду отдыхать в клуб с подругами, которые не принадлежат к миру танцев, я практически не танцую, чтобы не смущать их и не чувствовать себя неловко,
– призналась Илона Гвоздева.


Александра Кучеренко

Глядя на прямую спину, манеру ходьбы и выпрямленные колени всегда можно безошибочно определить: перед тобой – танцор,
– заметила Александра Кучеренко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Мода
Источник: 24 Канал
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