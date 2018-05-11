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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Звезды спорта будут "мотивировать" в Киеве

59 Читати новину українською
Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная

18 мая в киевском Fedoriv Hub состоится интересное событие – Motivation Night: Sport Edition. На этом уникальном для Украины мероприятии спортивные звезды поделятся интересными мотивирующими историями из жизни.

Знаменитые чемпионы в разных видах спорта расскажут, в частности, о цене одной ошибки на арене и в спортивном бизнесе, о том, как профессионалы настраивают себя на соревнования и что делают после завершения карьеры.

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Гостями Motivation Night: Sport Edition станут:

* Елена Пидгрушная – олимпийская чемпионка-2014, чемпионка мира-2013, 5-кратная чемпионка Европы, капитан сборной Украины по биатлону.
* Жан Беленюк – серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе.
* Слава Медведенко – лучший баскетболист в истории независимой Украины, двукратный чемпион НБА.
* Ярослав Попович – легенда украинского велоспорта, лучший молодой гонщик "Тур де Франс-2005", сейчас – спортивный директор американской команды мирового тура Trek-Segafredo.
* Армен Варданян – бронзовый призер Олимпиады-2008 по греко-римской борьбе.
* Оксана Оробец – трехкратная чемпионка мира по фитнесу, двукратный победитель "Арнольд Классик".
* Алексей Кононов – чемпион Украины по гимнастике, артист известнейшего в мире Cirque du Soleil.

Двое участников события уже "намекнули", о чем будут рассказывать.

10 лет назад на чемпионате мира запорола эстафету, – рассказывает Елена Пидгрушная. – Это был настоящий эпик-файл. Подвела команду. Готова была сквозь землю провалиться. Места себе не находила. А через две недели новый старт – чемпионат Европы. И тренер меня снова ставит первой. Мол, после провала ты стала на три головы сильнее. И в итоге мы выиграла ту эстафету чемпионата Европы!

Ярослав Попович
Ярослав Попович

У меня была история, сюжету которой могла позавидовать Агата Кристи, – вспоминает Ярослав Попович. – Еще в качестве гонщика улетел за океан на презентацию своей команды. А в итоги пришлось выступать в американском суде в качестве свидетеля по допинг-делу Лэнса Армстронга. ФБР вручило повестку в суд. А когда вернулся в Италию, там уже ждали карабинеры – для того, чтобы устроить обыск в доме. Детали этой незабываемой истории расскажу при встрече.

О чем будут говорить другие звезды? Узнаете на Motivation Night: Sport Edition.

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Теги: Новости спорта Анонс
Источник: 24 Канал
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