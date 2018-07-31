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Звезды "Стражей Галактики" поддержали режиссера, которого выгнали за скандальные Twitter-посты

15 Читати новину українською
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн / www.imdb.com

Голливудские актеры из фильма "Стражи Галактики" подписали совместное письмо, в котором выразили поддержку режиссеру Джеймсу Ганну. Месяц назад студия Disney уволила Ганна из проекта из-за старых Twitter-публикаций.

В постах Джеймс Ганн неоднозначно шутил об изнасилованиях, педофилии и терроризме, что киностудия назвала неподобающим и выгнала его из художественного фильма. Актеры же решили выразить поддержку кинодеятелю, поскольку он оставался прекрасным руководителем и хорошим человеком. Под письмом с онлайн-петицией подписались такие звезды как Брэдли Купер, Зои Салдана, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Майкл Рукер и брат режиссера Шон Ганн.

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Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы поражены его внезапным увольнением и намеренно ждали эти десять дней, чтобы подумать, помолиться, выслушать аргументы и обсудить. Нас вдохновляли люди, которые поддерживали режиссера и хотели, чтобы он оставался режиссером третьей части фильма, но вместе с тем мы были смущены тем, как другие начали строить дикие теории заговора вокруг него,
– говорится в открытом письме.

Актеры в совместном письме добавили, что причиной такого политического осуждения может быть растущий политический раскол в стране, который может продолжиться. "Мы надеемся, что американцы, несмотря на их политические взгляды, устоят перед стадным инстинктом и прекратят травлю", – добавляют актеры в сообщении, опубликованном на Instagram-странице главного героя "Стражей Галактики" Криса Пратта.

Онлайн-петицию о возвращении Джеймса Ганна в кинопроект Disney для съемок третьей части ленты уже подписали более 350 тысяч человек.

 

Теги: Кино Голливуд LifeStyle Соцсети Скандал
Источник: 24 Канал
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