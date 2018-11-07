Звезды выбирают красный: Кейт Бланшетт в ярком комбинезоне от Giorgio Armani

Австралийская актриса посетила мероприятие, посвященное известному аромату Si, которое состоялось в Шанхае. Звезда выбрала наряд от бренда, в котором сейчас является официальным представителем.

Новые фото в стильном образе появились в сети в среду, 7 ноября.

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На мероприятии, посвященном аромату Si, звезда появилась в длинном красном комбинезоне с открытыми плечами. Хрупкую талию актрисы подчеркнул разноцветный пояс, а открытые ключицы добавили незаурядной элегантности образу. Под яркий наряд от Giorgio Armani Кейт выбрала любимые туфли-лодочки черного цвета. Образ завершили массивные серьги.

Напомним, что с 2013 года Кейт Бланшетт является лицом культового аромата Si. В дальнейшем она будет представлять всю бьюти-линейку итальянского бренда Giorgio Armani.