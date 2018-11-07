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      Звезды выбирают красный: Кейт Бланшетт в ярком комбинезоне от Giorgio Armani

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      Кейт Бланшетт для Elle
      Кейт Бланшетт для Elle / Elle China

      Австралийская актриса посетила мероприятие, посвященное известному аромату Si, которое состоялось в Шанхае. Звезда выбрала наряд от бренда, в котором сейчас является официальным представителем.

      Новые фото в стильном образе появились в сети в среду, 7 ноября.

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      Допис, поширений ET Canada (@etcanada)

       

      На мероприятии, посвященном аромату Si, звезда появилась в длинном красном комбинезоне с открытыми плечами. Хрупкую талию актрисы подчеркнул разноцветный пояс, а открытые ключицы добавили незаурядной элегантности образу. Под яркий наряд от Giorgio Armani Кейт выбрала любимые туфли-лодочки черного цвета. Образ завершили массивные серьги.

      Напомним, что с 2013 года Кейт Бланшетт является лицом культового аромата Si. В дальнейшем она будет представлять всю бьюти-линейку итальянского бренда Giorgio Armani.

      Теги: LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
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