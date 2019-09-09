Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА

В один день – 4 вересня – в Одесі та в Києві сталося два резонансних звільнення. У Києві уряд вирішив зняти Віталія Кличка з посади глави КМДА, а в Одесі депутати обласної ради проголосували за звільнення директора Одеського художнього музею, відомого митця Олександра Ройтбурда.

Гучне звільнення Кличка

4 вересня уряд вирішив зняти Віталія Кличка з посади глави Київської міської державної адміністрації.

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Віталій Кличко, вигравши вибори мера столиці в 2014 році і очоливши Київську міську раду, був призначений ще на одну посаду: голови Київської міської державної адміністрації.



Віталій Кличко / РБК-Україна

Тобто, Кличко одночасно сидить на двох стільцях – голови Київради та очільника КМДА.

Що таке КМДА? Це виконавчий орган Київради, який займається всією поточною роботою в місті. В той час, як Київрада ухвалює місцеве законодавство. Всі комунальні служби та департаменти в Києві підпорядковані саме голові КМДА.

Чому Порошенко дав Кличку посаду голови КМДА

На посаду керівника КМДА Віталій Кличко був призначений указом президента Порошенка. Це сталося в межах так званих "віденських домовленостей". Коли одразу після Майдану, у Відні Петро Порошенко, Віталій Кличко та олігарх Дмитро Фірташ домовилися про розподіл сфер впливу.



Віталій Кличко та Петро Порошенко / Гал-Інфо

Зокрема, згідно з цими домовленостями, Кличко відмовлявся від участі в президентських виборах 2014 року, і пішов у мери Києва, щоб очолити Київраду. Натомість, Петро Порошенко йшов у президенти і після перемоги давав Кличку ще одну посаду в столиці – власне очільника КМДА.

Так і сталося, що й підтвердив Дмитро Фірташ на суді в Австрії. Ось його цитата: "Ми домоглися чого хотіли: Кличко став мером, а Порошенко – президентом".

Втім, керівництво столицею Кличком, попри деякі успіхи, позначилося здебільшого корупційними скандалами і занепадом міської інфраструктури.

До чого Кличко привів Київ?

• Віталій Кличко став першим мером столиці, за каденцію якого не було відкрито жодної нової станції метро.

• Продовжилася хаотична забудова міста та вирубка зелених зон.

• У Києві сьогодні велика нестача шкіл, дитячих садочків та лікарень. Багато доріг в жахливому стані.

• В такому ж стані і міський транспорт. А розбиті київські маршрутки і хронічна відсутність гарячої води вже стали частиною столичного фольклору.

В яких корупційних схемах замішане оточення Кличка? В той же час, оточення мера загрузло в корупційних оборудках. Зокрема, тіньовий фінансист Вадим Столар та скандальний забудовник Максим Микитась взяли під контроль бюджетні потоки міста. Наприклад, спорудження розв'язки на Шулявці було віддано саме нардепу від БПП Микитасю. Попри те, що на сайті Київради петиція киян набрала десятки тисяч голосів і вимагала будівництва там сучасної розв'язки за проєктом інженера Петрука.

Вишенькою на торті стало нещодавнє спорудження в центрі Києва пішохідного мосту біля арки "Дружби народів", або так званого "мосту Кличка".



"Міст Кличка" в Києві

Кошторис будівництва мосту перевищив усі розумні межі, а саме його спорудження було віддане у руки близьких до Кличка фірм. І це, зрештою, закінчилося постійними ремонтами скляних вставок та бетонних конструкцій мосту.

Ми ще не знаємо, для чого президент Зеленський хоче усунути Кличка від керівництва Київською міською адміністрацією. Чи заради того, щоб поставити на столичні потоки членів вже своєї команди чи справді заради того, щоб нарешті в українській столиці почали вирішуватися хронічні проблеми транспорту, доріг та комунальних служб.

Це стане зрозуміло в залежності від того, хто буде призначений на посаду очільника КМДА і чи буде ця людина займатися проблемами міста. Але вже точно можна сказати, що на відміну, від Олександра Ройтбурда, кияни не поспішають на протест проти звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

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Що відомо про звільнення Ройтбурда?

Олександр Ройтбурд за час свого керівництва музеєм домігся оновлення та розширення колекції музею. Він також організував ремонт виставкових залів та покрівлі, яка хронічно протікала, через що експозиції часто заливало водою.



Олександр Ройтбурд

Ройтбурду вдалося якщо не повністю перетворити занедбаний музей на європейський мистецький заклад, то принаймні, дуже наблизити до цього, оскільки люди нарешті почали туди масово ходити і продажі квитків виросли в кілька разів.

Але депутати обласної ради не оцінили старань митця і зняли його з посади. І тут примітна деталь: за зняття Ройтбурда проголосували в масі своїй депутати труханівської партії "Довіряй ділам", "Опозиційного блоку" та порошенківської "Солідарності".

Ось так партія Порошенка вкотре довела свою плідну співпрацю з проросійськими силами не тільки у Верховній Раді, а, й в Одесі. Але ця ситуація насправді вражає цинізмом, адже Олександр Ройтбурд всі ці роки публічно підтримував Петра Порошенка, за що йому порошенківці і віддячили.

Наприклад, на президентських виборах Ройтбурд був довіреною особою Порошенка по одному з одеських виборчих округів. А ось що митець писав у своєму Фейсбуці перед першим туром виборів: "Хоч мене і питають, але при здоровому глузді та твердій пам’яті голосуватиму за Порошенка. З усіма його плюсами та мінусами, не можна ж таку країну коту під хвіст!".



Ройтбурд віддав свій голос за Порошенка

А через два тижні після першого голосування Олександр Ройтбурд написав: "У другому турі все одно голосуватиму за Порошенка. З усіма його плюсами та мінусами. Я ж не пацюк, щоб тікати з корабля, навіть, якщо є шанс, що він потоне". Корабель Порошенка, зрештою, таки почав тонути, і митець Ройтбурд на ньому виявився баластом, який хутко скинули, щоб ще трохи побути на плаву.

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Але, якщо відомий художник виявився непотрібним патріотам з партії експрезидента, то його здобутки оцінили звичайні громадяни, які організували мітинг на підтримку Ройтбурда з вимогою повернути його на посаду керівника Одеського художнього музею.