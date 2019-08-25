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      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як можна звільнити Донбас, візит Нетаньяху та чому Путін не буде членом "Великої вісімки".

      1. Путін ніколи не стане "восьмим" серед лідерів G7

      путін та макрон
      Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним у форті Брегансон пройшли за кілька днів до зустрічі лідерів "сімки" на курорті Біарріц. Макрон буде господарем цієї зустрічі і, зрозуміло, йому важливо було нагадати про майже вже забутий час, коли "сімка" була "вісімкою", а Путін приїжджав на її засідання.

      Клуб лідерів "Великої сімки" – хто це та чому важливо не допустити Путіна

      2. Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади

      військовий
      Старшина, командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади Віктор Єгоров на псевдо "Каратель" захищає Україну зі зброєю в руках з 2014-го й донині. Український військовий переконаний: звільнення окупованих територій можливе лише штурмом, а припинення вогню – перемогою українських військ.

      Повне інтерв'ю з командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади Віктором Єгоровим

      3. Прокляте літо Путіна, – Le Figaro

      путін
      Президент Росії Володимир Путін переживає зараз найскладніший період у своїй політичній кар'єрі.

      Читайте більше матеріалів від світових медіа

      4. Росія вже не приховує своїх планів щодо окупованого Донбасу

      росія
      Перекидаючи техніку як на окупованому Донбасі, так і ближче до українсько-російського кордону, Кремль тисне на Україну з військового і політичного боку. Таким чином, РФ перевіряє на міць українське політичне керівництво.

      Більше про війну на Донбасі

      5. Сара Нетаньяху викинула шматок короваю на землю: Україні треба закрити очі на цей вчинок?

      нетаньяху
      Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з офіційним візитом прибув до Києва. Дружина політика Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, яким її пригостили.

      Чому дружина Нетаньяху потрапила у скандал з хлібом в Україні: пояснення посла 

      Читайте також: Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости политики Владимир Путин Эммануэль Макрон Публикации Биньямин Нетаньяху Новости Израиля
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