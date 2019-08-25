Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як можна звільнити Донбас, візит Нетаньяху та чому Путін не буде членом "Великої вісімки".

1. Путін ніколи не стане "восьмим" серед лідерів G7





Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним у форті Брегансон пройшли за кілька днів до зустрічі лідерів "сімки" на курорті Біарріц. Макрон буде господарем цієї зустрічі і, зрозуміло, йому важливо було нагадати про майже вже забутий час, коли "сімка" була "вісімкою", а Путін приїжджав на її засідання.



Клуб лідерів "Великої сімки" – хто це та чому важливо не допустити Путіна

2. Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади





Старшина, командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади Віктор Єгоров на псевдо "Каратель" захищає Україну зі зброєю в руках з 2014-го й донині. Український військовий переконаний: звільнення окупованих територій можливе лише штурмом, а припинення вогню – перемогою українських військ.



Повне інтерв'ю з командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади Віктором Єгоровим

3. Прокляте літо Путіна, – Le Figaro





Президент Росії Володимир Путін переживає зараз найскладніший період у своїй політичній кар'єрі.



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4. Росія вже не приховує своїх планів щодо окупованого Донбасу





Перекидаючи техніку як на окупованому Донбасі, так і ближче до українсько-російського кордону, Кремль тисне на Україну з військового і політичного боку. Таким чином, РФ перевіряє на міць українське політичне керівництво.



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5. Сара Нетаньяху викинула шматок короваю на землю: Україні треба закрити очі на цей вчинок?





Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з офіційним візитом прибув до Києва. Дружина політика Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, яким її пригостили.



Чому дружина Нетаньяху потрапила у скандал з хлібом в Україні: пояснення посла

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