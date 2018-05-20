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Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги за тиждень.

1. Звільнення Суркова: що буде із "ДНР" та "ЛНР"? 
Ім'я помічника Путіна Владислава Суркова добре відоме всім мешканцям Донбасу. Де-факто, саме він виконував обов'язки "президента" "ДНР" та "ЛНР", був куратором та смотрящим за терористичними квазіутвореннями.

2. Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри 
Горезвісний Кримський міст, який ще донедавна називали Керченським, на завершальній стадії будівництва. Про те, скільки окупанти витратили на його спорудження, з якими особливостями воно відбувалося та що може зруйнувати міст з Тамані до Керчі – у статті 24 Каналу.

3. Один паспорт добре, а два – краще? 
В квітні цього року у парламенті було зареєстровано законопроект, який пропонує зміни до положень про громадянство України. Ініціатором документа виступив президент Петро Порошенко.

4. Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера 
Українська дизайнер Юлія Магдич створює українські вишиванки для половини світу – від Америки до Близького Сходу. Вона точно знає, як і чим може підкорити вишиванка, а також кого і чому у світі вона вже підкорила.

5. Apple Pay в Україні: що це таке та як працює 
17 травня Apple Pay офіційно запрацювала в Україні. Ця система безконтактних платежів наразі доступна на клієнтів ПриватБанку. Як налаштувати Apple Pay на iPhone та як оплатити покупку – розбирались журналісти Каналу 24.

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Операция Объединенных сил Крымский мост Деньги Блоги недели
Источник: 24 Канал
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