Ірина Венедіктова повідомила, що Україна має пряму комунікацію з Міжнародним кримінальним судом. Водночас звинувачення у підозрі можуть мати серйозні наслідки для Віктора Медведчука.

Очільниця Офісу генпрокурора під час брифінгу зазначила, наразі в Україні винаходять найбільш ефективні інструменти притягнення до відповідальності. Окрім того, працюватимуть у міжнародних юрисдикціях.

До теми Підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами, – Венедіктова

Ірина Венедіктова відповіла на запитання журналіста про те, чи може Віктор Медведчук покинути територію України у зв'язку з оголошення підозри у державній зраді.

Беручи до уваги кваліфікацію статті, це дуже серйозні звинувачення, прописані у підозрі. Тому чи будуть намагання (виїхати з країни – 24 канал) – це залежить тільки від особи, яка фігурує,

– заявила Венедіктова.

Кримінальні провадження щодо Медведчука

У відповідному провадженні є різні епізоди: фактові та про осіб зокрема, зазначила генпрокурорка.

"Кримінальні провадження є, але ми не можемо вирахувати конкретну кількість. Тому що якщо ми будемо "закидати" прізвищами – буде одна кількість, якщо з урахування фактових справ – інша", – пояснила Ірина Венедіктова.

За словами генпрокурорки, на результат впливатиме лише якість та конкретність судового розслідування.

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