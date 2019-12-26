Звиробий пришла на допрос в ГБР в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Волонтер Маруся Звиробий (Алена Самбул) пришла 26 декабря на допрос в Госбюро расследований. Туда ее вызвали как свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако Звиробий предполагает, что ее статус по делу со свидетеля могут изменить на статус подозреваемой.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова 3 декабря заявляла, что процессуальный статус свидетеля у Звиробий будет до того времени, пока "процессуальный руководитель подпишет подозрение".

Читайте также: Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шеремета

"Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. У меня есть претензии к товарищу Трубе относительно того, как он обманывает судей. Потому что если центральный аппарат ГБР занимается моим делом, это означает, что вызов, постановление должно быть подписано Шевченковским судом. А оно почему-то подписано Печерским судом", – рассказала Звиробий журналистам перед допросом.

Она отметила, что планирует не только защищаться, но и нападать.

Чтобы нападать, нам нужны единство, немножко отставить праздники и заняться своими собратьями, чем я сегодня и буду заниматься (показала футболку с надписью "Не верю" и подозреваемыми в деле Шеремета, – 24 канал). Поэтому свободу украинским заложникам от украинской Фемиды,

– сказала волонтер.

Узнайте больше про Марусю Зверобой

Смотрите видео 24 канала с комментарием Маруси Звиробий перед допросом в ГБР:

Почему Звиробий вызвали на допрос

ГБР расследует дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины из-за громких высказываний о Президенте Украины Владимире Зеленском. Звиробий – свидетель по этому делу.

Дело расследуют как посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти.

Причиной для открытия дела стало совместное эмоциональное видео Федины и Звиробий, записанное после октябрьского визита Зеленского к ветеранам-добровольцам в Золотом. Там у президента и бойцов возникла эмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие.

Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федина и Звиробий.

28 ноября у Звиробий провели обыски и изъяли 2 зарегистрированных ружья и мобильный телефон.