Звіт Джуліані про візит до України: Порошенко особисто просив ГПУ загальмувати справу Burisma
Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував раніше анонсований звіт про свою поїздку до Європи. У звіті чимало тем стосувалися України – наприклад, щоб закрити справу проти Burisma, Порошенко особисто тиснув на ГПУ, а Шокіна звільнили, щоб отримати від США мільярд доларів допомоги.
Руди Джулиани написал в твиттере, что имеет свидетелей и документы, которые "раскрывают правду об импичменте" Дональда Трампа: мол, американский президент не нарушал законов. А вот коррупция в США в 2016 году "была настолько масштабной, что Трамп вынужден был просить об американо-украинском расследовании".
Напомним: Больше информации, чем можно представить: Джулиани доложил Трампу о поездке в Украину
Также в твиттере Джулиани опубликовал фрагменты документального фильма от One America News Network, лейтмотив которого: импичмент Трампу – это очковтирательство, чтобы скрыть попытки демократов не допустить победы Трампа на выборах президента США в 2016 году.
Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки Байдена. Национальный комитет Демократической партии сговорился с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа,
– написал Джулиани.
Главные тезисы доклада Джулиани, касающиеся Украины
Шокина уволили из-за угрозы не дать миллиард долларов Украине
У Виктора Шокина, бывшего главы ГПУ, вроде бы есть доказательства, подтверждающие отмывания денег компанией Burisma и семьей Байденов.
Еще ж и более, Шокина уволили из прокуратуры, так как Байден "угрожал задержать миллиард долларов жизненно необходимой помощи США" для Украины.
Джулиани говорит, что Шокина " дважды отравили, довели чуть ли не до смерти – в Украине, если это раскроется, полетит много голов".
Йованович не давала украинским свидетелям по делу Burisma визы в США
Джулиани пишет: еще один украинский бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что Йованович "отказывала в визах свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов".
"Документы четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденом", – выдвинул обвинения Джулиани.
Порошенко лично просил ГПУ притормозить дело Burisma
Джо Байден, когда занимал пост вице-президента США, утверждает Джулиани, специально ввел своего сына Хантера в руководство Burisma, чтобы "защитить ее" от претензий власти.
Шокин даст показания и предоставит доказательства того, что Байден совершил преступление – отмывание 3 миллионов долларов. Он даст показания, что президент Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить дело Burisma и Байдена,
– говорит в одном из видео Джулиани.
Напомним, в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште с бывшим генпрокурором Украины Луценко.
В четверг, 5 декабря, адвокат Трампа уже в Киеве встретился с другим украинским ексгенпрокурором Шокиным.
Джулиани делал это для того, чтобы предоставить поклонникам Трампа новые аргументы против импичмента.
Импичмент Трампу и Украина: главное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора (полный текст на украинском языке в переводе 24 канала – читайте здесь ). Ее текст свидетельствует Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
Выбор редакции
-
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули15 декабря , 23:44
-
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину15 декабря , 23:03
-
Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета15 декабря , 22:03