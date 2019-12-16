Звіт Джуліані про візит до України: Порошенко особисто просив ГПУ загальмувати справу Burisma

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував раніше анонсований звіт про свою поїздку до Європи. У звіті чимало тем стосувалися України – наприклад, щоб закрити справу проти Burisma, Порошенко особисто тиснув на ГПУ, а Шокіна звільнили, щоб отримати від США мільярд доларів допомоги.

Руди Джулиани написал в твиттере, что имеет свидетелей и документы, которые "раскрывают правду об импичменте" Дональда Трампа: мол, американский президент не нарушал законов. А вот коррупция в США в 2016 году "была настолько масштабной, что Трамп вынужден был просить об американо-украинском расследовании".

Напомним: Больше информации, чем можно представить: Джулиани доложил Трампу о поездке в Украину

Также в твиттере Джулиани опубликовал фрагменты документального фильма от One America News Network, лейтмотив которого: импичмент Трампу – это очковтирательство, чтобы скрыть попытки демократов не допустить победы Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки Байдена. Национальный комитет Демократической партии сговорился с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа,

– написал Джулиани.

Главные тезисы доклада Джулиани, касающиеся Украины

Шокина уволили из-за угрозы не дать миллиард долларов Украине

У Виктора Шокина, бывшего главы ГПУ, вроде бы есть доказательства, подтверждающие отмывания денег компанией Burisma и семьей Байденов.

Еще ж и более, Шокина уволили из прокуратуры, так как Байден "угрожал задержать миллиард долларов жизненно необходимой помощи США" для Украины.

Джулиани говорит, что Шокина " дважды отравили, довели чуть ли не до смерти – в Украине, если это раскроется, полетит много голов".

Йованович не давала украинским свидетелям по делу Burisma визы в США

Джулиани пишет: еще один украинский бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что Йованович "отказывала в визах свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов".

" Документы четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденом ", – выдвинул обвинения Джулиани.

Порошенко лично просил ГПУ притормозить дело Burisma

Джо Байден, когда занимал пост вице-президента США, утверждает Джулиани, специально ввел своего сына Хантера в руководство Burisma, чтобы "защитить ее" от претензий власти.

Шокин даст показания и предоставит доказательства того, что Байден совершил преступление – отмывание 3 миллионов долларов. Он даст показания, что президент Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить дело Burisma и Байдена,

– говорит в одном из видео Джулиани.

Будапешт | Киев | Вена



После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте, который не содержит никаких нарушений со стороны @realDonaldTrump .



Эти нити только касаются поверхности. Читать и смотреть все. Еще не все. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw - Руди Джулиани (@RudyGiuliani) 15 декабря 2019 г.

Напомним, в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште с бывшим генпрокурором Украины Луценко.



В четверг, 5 декабря, адвокат Трампа уже в Киеве встретился с другим украинским ексгенпрокурором Шокиным.



Джулиани делал это для того, чтобы предоставить поклонникам Трампа новые аргументы против импичмента.

Импичмент Трампу и Украина: главное