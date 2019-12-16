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      Звіт Джуліані про візит до України: Порошенко особисто просив ГПУ загальмувати справу Burisma

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      Руді Джуліані – адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка / АР

      Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував раніше анонсований звіт про свою поїздку до Європи. У звіті чимало тем стосувалися України – наприклад, щоб закрити справу проти Burisma, Порошенко особисто тиснув на ГПУ, а Шокіна звільнили, щоб отримати від США мільярд доларів допомоги.

      Руди Джулиани написал в твиттере, что имеет свидетелей и документы, которые "раскрывают правду об импичменте" Дональда Трампа: мол, американский президент не нарушал законов. А вот коррупция в США в 2016 году "была настолько масштабной, что Трамп вынужден был просить об американо-украинском расследовании".

      Напомним: Больше информации, чем можно представить: Джулиани доложил Трампу о поездке в Украину

      Также в твиттере Джулиани опубликовал фрагменты документального фильма от One America News Network, лейтмотив которого: импичмент Трампу – это очковтирательство, чтобы скрыть попытки демократов не допустить победы Трампа на выборах президента США в 2016 году.

      Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки Байдена. Национальный комитет Демократической партии сговорился с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа,
      – написал Джулиани.

      Главные тезисы доклада Джулиани, касающиеся Украины

      Шокина уволили из-за угрозы не дать миллиард долларов Украине

      У Виктора Шокина, бывшего главы ГПУ, вроде бы есть доказательства, подтверждающие отмывания денег компанией Burisma и семьей Байденов. 

      Еще ж и более, Шокина уволили из прокуратуры, так как Байден "угрожал задержать миллиард долларов жизненно необходимой помощи США" для Украины.

      Джулиани говорит, что Шокина " дважды отравили, довели чуть ли не до смерти – в Украине, если это раскроется, полетит много голов".

      Йованович не давала украинским свидетелям по делу Burisma визы в США

      Джулиани пишет: еще один украинский бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что Йованович "отказывала в визах свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов".

      "Документы четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденом", – выдвинул обвинения Джулиани.

      Порошенко лично просил ГПУ притормозить дело Burisma

      Джо Байден, когда занимал пост вице-президента США, утверждает Джулиани, специально ввел своего сына Хантера в руководство Burisma, чтобы "защитить ее" от претензий власти.

      Шокин даст показания и предоставит доказательства того, что Байден совершил преступление – отмывание 3 миллионов долларов. Он даст показания, что президент Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить дело Burisma и Байдена,
      – говорит в одном из видео Джулиани.

      Напомним, в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште с бывшим генпрокурором Украины Луценко.

      В четверг, 5 декабря, адвокат Трампа уже в Киеве встретился с другим украинским ексгенпрокурором Шокиным.

      Джулиани делал это для того, чтобы предоставить поклонникам Трампа новые аргументы против импичмента.

      Импичмент Трампу и Украина: главное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. 
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора (полный текст на украинском языке в переводе 24 канала – читайте здесь ). Ее текст свидетельствует Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Конгрессе объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Скандал Джозеф Байден Burisma Виктор Шокин Юрий Луценко Петр Порошенко Новости США Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости политики
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