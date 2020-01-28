Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа

Імпічмент президента США, спровокований змовою українських корупціонерів та нечистоплотного оточення Дональда Трампа, виходить на фінішну пряму.

Після того, як нижня палата – Палата представників – проголосувала за, власне, імпічмент, справа перейшла на розгляд в суд, роль якого виконуватиме верхня палата Конгресу – Сенат.

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Для цього завершального етапу комітет з питань розвідки Конгресу, який вів розслідування імпічменту, підготував додаткову доказову базу.

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа?19 грудня за імпічмент Трампа проголосували у Палаті представників. Зокрема, у межах процедури затвердили дві статті обвинувачення.



Перша стаття обвинувачення, вочевидь, стосується ймовірного тиску Трампа на Президента України Володимира Зеленського з метою змусити його почати розслідування, спрямоване проти одного з політичних опонентів президента США — Джозефа Байдена. Друга – стосується розслідування Конгресу щодо незаконних дій Трампа. Вона є пов’язаною з недопуском працівників Білого дому до слухань у справі імпічменту, ненаданням адміністрацією Трампа документів конгресменам, а також залякуванням окремих свідків, які виступали перед Конгресом.



21 січня справу щодо імпічменту Трампа передали в Сенат.

Один з ключових свідків тиску на українську владу – це Лев Парнас, який виступав посередником від адвоката Трампа Руді Джуліані. Він погодився співпрацювати зі слідством та передав до Конгресу свій мобільний телефон з усією перепискою в месенджерах, яка стосувалася України.



Лев Парнас

Саме так працює правоохоронна система Америки – розслідуючи великих корупційних шишок, запропонувати угоду зі слідством його дрібнішим спільникам в обмін на пом'якшення покарання.

Так, наприклад, сталося у справі колишнього українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка у США. Головним свідком проти нього став його ж кум та колишній радник Петро Кириченко (інша соратниця Лазаренка, Юлія Тимошенко, відмовилася співпрацювати з американським слідством).



Лазаренко, Тимошенко та Турчинов у парламенті, 1998 рік

Так було зроблено і в цій справі. Аби отримати інформацію на адвоката Трампа Руді Джуліані, ФБР взяло за жабри двох його посередників – американців радянського походження Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Їм було висунуто обвинувачення в незаконному фінансуванні американських виборів. Запахло смаженим, і, як завжди буває, хтось один з цих двох мав добігти до ФБР першим. Це зробив Парнас, який погодився співпрацювати зі слідством.

Стало очевидно, як Джуліані через Парнаса намагався отримати компромат на конкурента Трампа Джо Байдена в української політичної верхівки включно з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Парнас передав до Конгресу понад 400 сторінок своїх WhatsApp-повідомлень. Переписку представника Джуліані з Луценком про те, як ексгенпрокурор чіплявся за владу і готовий був обміняти інформацію в обмін на американську "кришу", обсмакував уже весь світ.

Листування з Аваковим

Проте деякі моменти файлів Парнаса не були детально проаналізовані. Наприклад, цікавим було його листування з нинішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.



Найгучніші провали Авакова на посаді міністра МВС / Інфографіка 24 каналу

Парнас хотів організувати зустріч Зеленського з Джуліані, використовуючи Авакова як канал передачі інформації, але новообраний президент тоді уникнув сумнівних контактів.

Також Аваков надавав Парнасу поліцейську охорону, коли посередник Джуліані прилітав до Києва проводити свою брудну роботу. "Радий був побачити тебе, мій друг", – писав Парнас Авакову.

Парнас і Аваков настільки зблизилися, що американський "рєшала" хотів через міністра пролобіювати інтереси своїх друзів. Ні, не в МВС, а в Міністерстві інфраструктури. Це вкотре підтверджує, що Аваков був смотрящим за транспортною галуззю в часи урядів Яценюка та Гройсмана.

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Так, Парнас попросив Авакова розібратися, чому міністерство інфраструктури не дає можливість приватній фірмі – "Українська локомотивна компанія" – почати перевезення власними локомотивами на Львівській залізній дорозі.

При цьому Парнас згадує керівника цієї фірми – це Влад Якубовський. Людина з таким прізвищем згадується у відкритих джерелах як голова Державного агентства екологічних інвестицій України в часи президента Януковича.



Колишній голова Держекоінвестицій Влад Якубовський

Мої джерела повідомляють, що ситуація ще цікавіша, ніж здається. Отже, за Якубовським, в інтересах якого просив американський фігурант Лев Парнас, насправді начебто стоїть один з кланів епохи Порошенка – клан Адамовського і Грановського.

Пам'ятаєте, був такий депутат Олександр Грановський? "Рєшала" в судових та прокурорських колах, який після втрати депутатського імунітету отримав візу на еміграцію в Ізраїль. А проєкт, який намагалися реалізувати ці бізнесмени – це використання власних локомотивів для обслуговування Клесівського кар'єру на Західній Україні.

Виглядає так, що саме в бізнес-інтересах Адамовського і Грановського намагався "порєшать питання" Лев Парнас, апелюючи до Авакова. У відповідь на це прохання Аваков відповів у месенджері: "По окончанию виходних посмотрю".

Чим закінчилася ця історія – невідомо. Більше у листуванні, яке Парнас передав американському слідству, вона не згадується.

Зв'язок з Насіровим

Окрім Авакова, ще одним неочікуваним контактом Парнаса в Україні став Роман Насіров. Так-так, той самий керівник Державної фіскальної служби, який був арештований у справі Онищенка та ховався під ковдрою від суду.

Адвокат Парнаса, коли президент Трамп вкотре зрікся його клієнта, просто виклав відео. На цьому ролику Парнас підходить до президента США на одному із заходів у Флориді та знайомить із іншим чоловіком. Українці легко впізнали в ньому того ж Насірова.

Але пошук американської "криші" тоді не допоміг: йому було висунуто обвинувачення, і домовлятися довелося з продажними українськими судами, які декілька років витратили на те, щоб зачитати обвинувальний висновок Насірову.

Що відомо про справу Насірова?За даними слідства, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров причетний до так званої "газової схеми" Онищенка і впродовж 2015 року ухвалив низку "безпідставних і незаконних рішень" про розтермінування сум платежів з рентної плати за користування надрами для залучених у схемі компаній. Слідство вважає, що це завдало державі збитків на суму майже 2 мільярди гривень. 8 березня 2017 Солом’янський суд Києва заарештував Насірова на два місяці. Проте його дружина внесла заставу розміром у 100 мільйонів гривень.



Нині справа Насірова є у новоствореному Антикорупційному суді. Якщо суд таки визнає провину ексочільника ДФС, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Зрештою, в справі Насірова досі не поставлена крапка, хоча вже минуло три роки з моменту проголошення підозри. Схоже на те, що в Америці швидше буде винесено вирок Парнасу та його спільникам, а в Україні справа їхнього друга Насірова буде залишатися в підвішеному стані.

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Уся ця історія з Парнасом вкотре доводить: якщо у влади є політична воля боротися з корупцією, це можна робити швидко та результативно. Саме так має бути в Україні.