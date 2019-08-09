Звонила сыну и рассказывала о позиции ВСУ: на Луганщине осудили информатора оккупантов

До 5 лет за решеткой – такой приговор вынес суд на Луганщине в деле информатора пророссийских боевиков. Женщина систематически передавала врагу важную информацию об украинских военных.

Она – жительница села Трехизбенка Новоайдарского района, а ее сын – боевик так называемой "ЛНР". Женщина собирала информацию о численности, месте дислокации и пути передвижения сил и средств ВСУ и в телефонных разговорах все рассказывала сыну. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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В свою очередь сын злоумышленницы передавал эту информацию главарю оккупантов. В течение февраля – марта 2017 года сотрудники спецслужб зафиксировали 16 таких разговоров.



Трехизбенка – подконтрольный Украине поселок, отвоеванный силами ВСУ в июле 2014 года

Следователи СБУ собрали доказательную базу, подтверждающую непосредственное содействие женщины деятельности так называемой "ЛНР".

Новоайдарский райсуд вынес ей приговор по статье "Создание террористической группы или террористической организации". Ей присудили 5 лет за решеткой. Сын информатора объявлен в розыск.



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