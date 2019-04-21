Звуки выстрелов и крики о помощи: в сети обнародовали видео стрельбы в Каменском

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в Каменском, в результате которой пострадали трое человек. Правоохранители квалифицировали дело как покушение на убийство. В сети тем временем обнародовали видео с места событий. Правда, самой стрельбы на нем не видно, слышны только звуки выстрелов и крики о помощи.

20 апреля в Каменском (бывший Днепродзержинск) было неспокойно. Посреди белого дня в городе прозвучал ряд выстрелов, в результате которых пострадал местный общественный активист Евгений Найда, а также еще двое людей. Неизвестные, совершившие обстрел из автомобиля, скрылись с места событий. Они целились именно в Найда. В мужчину стреляли, когда он вышел из банка. Так, активист сейчас находится в больнице, у него диагностировали серьезные огнестрельные ранения конечностей.

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Правоохранители расследуют инцидент и уже открыли уголовное производство по статье "Покушение на убийство".

Кроме того, в сети появилось видео якобы с места происшествия, но самого инцидента на нем не зафиксировано. Есть только звуки выстрелов и крики о помощи.

Стрельба в Каменском: смотрите видео (18+)