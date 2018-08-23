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Появились новые подробности о бюджетном iPhone 9

86 Читати новину українською
Бюджетный iPhone 9: подробности
Бюджетный iPhone 9: подробности / iphonehacks.com

Новые данные о будущем бюджетном смартфоне iPhone 9 выявили в среде разработки Xcode. Инофрмацию о девайсе обнаружил разработчик Гильермо Рэмбо.

Об этом сообщает iphonehacks.

Как рассказал разработчик, 6,1-дюймовый iPhone 9 получит процессор Apple A10 и дисплей DCI-P3. Остальная аппаратная начинка будет такой как в iPhone 7. При этом дизайн будет другим "еще современнее, чем iPhone X".

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Устройство также получит LCD-дисплей с тонкими рамками. Новый iPhone будет поддерживать функцию Face ID и получит 3 ГБ оперативной памяти.

Также, по слухам, iPhone 9 будет поддерживать две SIM-карты, однако такая модель появится лишь на китайском рынке.

iPhone 9
Так может выглядеть iPhone 9

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Теги: Техно iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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