Появились новые подробности о бюджетном iPhone 9

Новые данные о будущем бюджетном смартфоне iPhone 9 выявили в среде разработки Xcode. Инофрмацию о девайсе обнаружил разработчик Гильермо Рэмбо.

Об этом сообщает iphonehacks.

Как рассказал разработчик, 6,1-дюймовый iPhone 9 получит процессор Apple A10 и дисплей DCI-P3. Остальная аппаратная начинка будет такой как в iPhone 7. При этом дизайн будет другим "еще современнее, чем iPhone X".

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Устройство также получит LCD-дисплей с тонкими рамками. Новый iPhone будет поддерживать функцию Face ID и получит 3 ГБ оперативной памяти.

Также, по слухам, iPhone 9 будет поддерживать две SIM-карты, однако такая модель появится лишь на китайском рынке.



Так может выглядеть iPhone 9

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