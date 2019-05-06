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      Рубан повернувся в Україну, – адвокат

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      Володимир Рубан
      Володимир Рубан / www.umoloda.kiev.ua

      Адвокат Володимира Рубана, якого разом з депутаткою Надією Савченко підозрювали у підготовці теракту у Верховній Раді, повідомив, що його підзахисний повернувся в Україну.

      Конкретну дату повернення Рубана юрист не назвав, зазначили у виданні "Українські новини".

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      Крім цього, Рибін запевнив, що його підзахисний вже давно перебуває у Києві й наголосив, що вони планують взяти участь в судовому засіданні у його справі, яке відбудеться 7 травня.

      Зазначимо, що Рубана та Савченко, яких підозрюють в організації теракту у центрі Києва, випустили з-під арешту 16 квітня. Згодом стало відомо, що Володимир Рубан покинув територію України.

      За словами адвоката, оскільки суд не ухвалив жодних обмежень щодо пересування у межах України чи поза ними, він вирішив навідати дітей у Польщі.

      Хто такий Володимир Рубан?Керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. У 1989 році змінив прізвище Гарбузюк на Рубан.Служив на льотно-командних посадах у різних частинах. Працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях, державних структурах.

      Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Сам себе позиціював як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію давно спростовують та називають приписування йому такого звання безпідставним. Пізніше Рубан також заявляв, що не такий вже він і генерал, хоча говорив про це не настільки голосно, аби почули всі ЗМІ у країні.

      Що відомо про його затримання?8 березня 2018 року його затримали, коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї, серед якого, зокрема були різні типи стрілецького озброєння та боєкомплекти до них, боєкомплекти до мінометів та протитанкових гранатометів, одноразові РПГ, гранати та, в тому числі, міномет, який збирають окупанти в ОРДЛО.

      Все це він намагався провезти з окупованих територій через пункт пропуску Майорськ, що поруч з окупованою Горлівкою у Донецькій області. За даними військової прокуратури зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на неокуповану частину України. У підсумку йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

      Який стосунок має Надія Савченко до Володимира Рубана?Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

      Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.
       

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      Теги: Новини України Володимир Рубан Надія Савченко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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