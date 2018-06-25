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Рубана залишили під вартою

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Рубана залишили під вартою ще на два місяці
Рубана залишили під вартою ще на два місяці / Фото із відкритих джерел

Шевченківський районний суд Києва ще на 2 місяці продовжив запобіжний захід підозрюваному у підготовці терактів у Києві, колишньому переговірнику Володимиру Рубану.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у понеділок, 25 червня.

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Суд ухвалив, враховуючи, що винесення повної ухвали займає багато часу, клопотання прокуратури про продовження строку тримання під вартою задовольнити,
– оголосив суддя.

Тримання під вартою Володимира Рубана продовжили до 23 серпня.

Повний текст ухвали суд має оголосити 29 червня.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю.

У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня.

Теги: Новини України Новини Києва Судді арешт Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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