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Рубікон перейдено, – експерт про серйозні наслідки санкцій США для російських активів

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Російські олігархи не зможуть викрутитися з кліщів санкцій США
Російські олігархи не зможуть викрутитися з кліщів санкцій США / reporters.pl

Санкції, введенні 6 квітня Міністерством фінансів США проти російських олігархів, чиновників та низки компаній, кардинально змінюють правила гри для активів Росії та збільшують ризики для тих, хто ними володіє.

Важко уявити, що РФ збереже кредитний рейтинг на інвестиційному рівні, адже грядуть великі наслідки для кредитного ринку країни, локального ринку бондів і рубля, прогнозує у своїй статті для Financial Times Тімоті Еш, старший стратег у справах суверенних фондів Bluebay Asset Management.

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Введення нових санкцій США проти Росії демонструє декілька важливих моментів. По-перше, зауважує автор статті, Мінфін США чітко дав зрозуміти, що тепер "майже жоден російський олігарх не зможе викрутитися з кліщів американських санкцій".

Багатії з РФ "не можуть розраховувати, що будуть вести бізнес в нормальному режимі в плані транзакцій на доларових ринках і водночас продовжувати підтримувати Володимира Путіна", пояснює Еш.

Також показовим є те, що санкції накладено на вже емітовані цінні папери та активи. Це розвіює впевненість у тому, що володіти такими цінними паперами Росії безпечно.

Рубікон перейдено, і ринок (а також, напевно, рейтингові агентства) буде змушений прокинутися і звернути на це увагу,
– зазначає аналітик.

Експерт пояснює ще один нюанс: "Те, що санкції від 6 квітня вплинули по-справжньому лише на російські ринки, створює перспективу того, що Штати можуть здійснити асиметричні санкції проти Росії".

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Як заявив прем’єр Росії Медведєв, нові антиросійські санкції США нелегітимні, і Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод.

Детальніше про санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Санкції Гроші
Джерело: 24 Канал
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