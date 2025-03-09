Відповідна заява з підтвердженням інформації з'явилася на сайді відомства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний департамент США.

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Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію

Державний секретар США Марко Рубіо поїде до Джидди у Садівській Аравії 10-12 березня для переговорів з українськими колегами.

"Перебуваючи в Джидді, він також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американсько-саудівських відносин", – додали у Держдепі.

Пізніше з 12 по 14 березня Рубіо відвідає Канаду, "щоб зустрітися зі своїми колегами на зустрічі міністрів закордонних справ G7, щоб просувати програму зовнішньої політики президента Трампа "Америка перш за все".

Обговорення будуть зосереджені на конфліктах на Близькому Сході та в Європі, співпраці в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні та стабільності в Західній півкулі,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, зустріч делегацій України та США запланована на 11 березня в Саудівській Аравії, де обговорюватимуть основні положення угоди щодо врегулювання війни та початкове припинення вогню.