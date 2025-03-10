Рубіо відреагував на план про часткове припинення вогню, який пропонує Україна

Напередодні переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями України та США американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що бачить перспективи в пропозиції України щодо часткового припинення вогню для завершення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Рубіо висловився про план України про часткове припинення вогню

Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб завершити конфлікт,

– додав Рубіо.

Відповідно до даних ЗМІ, очікується, що Київ запропонує повітряне та морське перемир’я з Росією під час переговорів з американською делегацією у вівторок.

У ВВС додали, що Росія раніше відкидала ідею тимчасового припинення вогню, стверджуючи, що "це спроба виграти час і запобігти військовому краху України".

Крім цього, перед зустріччю в Джидді держсекретар США Рубіо сказав, що важливо "чітко визначити наміри України" щодо мирної угоди. Відповідно до його слів, країна повинна "бути готова робити складні речі, як і росіяни будуть змушені робити складні речі", щоб завершити війну.

"Я не ставлю жодних умов щодо того, що вони мають чи повинні робити. Ми хочемо почути, на що вони готові йти, і порівняти це з тим, що хочуть росіяни, а потім подивитися, наскільки ми відрізняємося", – зазначив держсекретар.

Посадовець заявив, що обидві сторони повинні усвідомити, що "немає військового рішення" цього конфлікту і що його можна вирішити лише "дипломатичними засобами".