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      Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски

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      Что было с рублем в 2019? / Depositphotos

      По итогам прошедшего года рубль взял почетную бронзу по укреплению к доллару. Он стал крепче на 10% с лишним.

      Кто-то порадовался – тот, кто часто ездил за границу или покупал импортные товары в России, имея доход в рублях. В общем-то это богатые люди. Или относительно богатые.

      Другие огорчились – экспортеры недосчитались рублевой выручки, производители российских товаров почувствовали заметное ужесточение конкуренции со стороны импорта. Доходы бизнеса снизились. Экономика замедлилась – не только из-за роста налогов и скачка инфляции в начале года, но и из-за укрепления рубля. Бедные россияне ощутили эти эффекты сполна.

      Интересно: "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России

      Вообще рубль болтает не по-детски. В 2018 году на санкциях и страхе более серьезных санкций рубль попал в десятку мировых лидеров падения к доллару (более, чем на 20%). В 2019 – стал третьим по укреплению.

      Ничего хорошего в такой нестабильности рубля нет. В 2018 он дал стимул российским производителям, но если кто-то из них решил строить бизнес и долгосрочно инвестировать увидев выгоды перед импортом, то он ошибся. Понес убытки. 2018 год оказался фальстартом.

      Почему рубль укрепляется?

      Это так называемая "голландская болезнь" – монопроизводство на экспорт. Хорошие цены на нефть и газ приносят валюту в страну и давят на рубль снизу, заставляя его укрепляться. Тем самым угнетая все остальное производство, делая его неконкурентоспособным – и в экспорте и в борьбе с дешевеющим импортом.

      Никакого "лекарства" против этой болезни Россией не принимается.

      Да, минфин скупает валюту в диких количествах. Но это нейтральная для курса политика, потому что для скупки валюты минфин сначала собирает с экономики рубли в виде налогов, а потом возвращает их обратно, покупая валюту.

      Если бы валюту скупал ЦБ, то это происходило бы за счет эмиссии, количество рублей росло, что стимулировало бы экономику. Но ЦБ не делает этого в боязни, что эмиссия может разогнать инфляцию.

      Итог – денежная масса М2 за год выросла менее, чем на 10%. Кажется, быстрее инфляции? Но, увы, деньги осели у предприятий на депозитах, скорость их обращения снизилась, и экономику это не стимулировало. Как не подтолкнуло и инфляцию. ЦБ это вполне устраивает. А вот россиян, у которых реальные доходы упали за 6 лет на 10% и так и "лежат" внизу, не восстанавливаясь,— не очень. Им нужен настоящий, не нарисованный Росстатом, рост экономики.

      Эта денежная политика ЦБ однозначно является депрессивной. Она основана на высокой реальной процентной ставке – в 1,5-2 раза выше инфляции. Стимулирующей была бы нулевая или отрицательная реальная ставка...

      Но таких планов у ЦБ нет. У него все наоборот. Такой вот парадокс: несмотря на 5 снижений ключевой процентной ставки в 2019 году, денежная политика не смягчилась, а резко ужесточилась.

      Как так получилось? А просто. Инфляция снижалась гораздо быстрее и заметно обогнала снижение ставки. В январе Россия имела ставку 7,75% при инфляции 12,8% (месячная в пересчете на годовую). В декабре – 6,25% при инфляции около 3%. Видите, как ситуация перевернулась в обратную?

      Итог года неутешителен. Из-за высоких нефтяных цен Россия получила десятки миллиардов долларов нефтяных сверхдоходов, но на пользу стране и россиянам они не пошли. Россияне их не увидели – все эти деньги минфин складировал на своих счетах в ЦБР, не отдал людям или бизнесу. А вот рубль из-за этой политики укрепился, экономика резко замедлилась и в 2020 год вкатывается в состоянии, близком к стагнации – застою.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Гроші Новини Росії Публікації Підсумки 2019
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