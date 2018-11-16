Ручні загони місцевої влади: навіщо Труханову, Кернесу і Філатову своя муніципальна варта

Муніципальні варти в Україні створюються з цілком благородною метою – вони виникають на місцевих рівнях, відповідають за благоустрій і допомагають поліції охороняти громадський порядок.Вони мають доступ до спецзасобів. Сьогодні, здебільшого, "варти" формуються з військових і в багатьох містах справді працюють для безпеки громадян. Але трапляються і винятки, які вже набувають системного характеру.

Такі структури підпорядковуються лише місцевій владі, і тому можуть бути використані задля власних цілей окремими керівниками міст і районів. Наприклад, уже на наступних виборах. Більше того, спільний з юристами аналіз "Схем" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) виявив, що муніципальні варти самі собі прописують непритаманні їм функції правоохоронців.

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У пошуку муніципальних охоронців знімальна група "Схем"​ вирушила до головного Київського вокзалу. Тут співробітники "​Муніципальної охорони Києва" – чоловіки в тактичному одязі із восьмикутною зіркою на шевронах – разом із поліцейськими проводять рейд: ловлять кишенькових злодіїв.



Муніципальна охорона Києва, Київський залізничний вокзал

​"Більшість крадіжок стається саме в переходах, які ведуть до потягів. Коли прибуває чи відбуває потяг, йде велика кількість людей, вони великою кількістю підходять до людей ззаду, викрадають речі, гаманці", – пояснює один із співробітників "Охорони" Олексій Дюденко.



Муніципальна охорона, Київський залізничний вокзал

Співробітники комунального підприємства "Муніципальна охорона" Київської міськради є одночасно членами громадського формування "Муніципальна варта".

Ми, як Муніципальна варта громадського формування, разом зі співробітниками поліції охороняємо громадський порядок... Якщо звернутися до патруля, до якого входить один поліцейський і три муніципальні вартові, ми разом з ним фіксуємо правопорушення, затримуємо і доставляємо у відділок поліції,

– розповів вже інший співробітник Михайло Парфьонов.

Заступник директора "Муніципальної охорони" та член "Муніципальної варти" Антон Колумбет розповідає, що форма комунального підприємства і в громадського формування фактично та ж сама. Потім показує засоби індивідуального захисту: зокрема, гумові палиці та пояси, в які закладаються газові балончики.



Заступник директора "Муніципальної охорони" та член "Муніципальної варти" Антон Колумбет

"Палиці ми жодного разу не брали з собою", – розповідає Антон Колумбет. "А це – портативний сканер. З цим ми працюємо, наприклад, під час футбольних матчів. Коли він відчуває якийсь метал, він починає несамовито вібрувати".

Утім, Колумбет наголошує: "Все це – майно комунального підприємства (КП), яке застосовується, коли працює комунальне підприємство, не "Муніципальна варта". Коли треба охороняти об’єкт, а не охороняти громадський порядок".

Щоб підкреслити цю різницю, Колумбет демонструє два посвідчення – окремо від КП і окремо – громадського формування. А потім дістає ще одне: "Насправді, в мене їх три. Це – посвідчення "Учасник бойових дій" – і широко усміхається.



Посвідчення "Учасника бойових дій"

​Як одночасно можна бути членом комунального підприємства та громадського формування? Чи є законним переплетіння функцій охорони комунальної власності та громадського порядку?

Муніципальна варта існує не тільки в Києві, вони вже протягом тривалого часу функціонують в десятках міст України – деяким структурам уже навіть понад десять років. Остання активна хвиля створення таких варт відбулася навесні 2017 року, коли до їхніх лав активно залучали бійців АТО. Називаються ці формування по-різному – варта, охорона, гвардія, раніше навіть була "муніципальна поліція" (але з 2017 року ніхто, крім, власне поліції, не може так називатись) – та існують у різних формах: як комунальні підприємства, так і громадські формування. У першому випадку такі підприємства підпорядковуються виключно місцевій владі, а в другому – лише собі, час від часу взаємодіючи із поліцією.

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Спершу такі "варти" створювали у великих містах – пояснює волонтер і екс-член атестаційної комісії МВС Роман Сініцин: "Зараз їх, я думаю, більше від сотні, тому що всі побачили, що це ефективний, дієвий інструмент в руках місцевих еліт. Я прекрасно знаю, що в деяких містах їм закуповується легально зброя. Найбільш сумно, що все це робиться за кошти платників податків – це ж не якийсь дядя приносить гроші, це наші з вами гроші".



Волонтер і екс-член атестаційної комісії МВС Роман Сініцин

​Заступник директора КП "Муніципальна охорона" Антон Колумбет погоджується: така практика існує: "Я чув про використання в комерційних, в політичних інтересах. Але це – інструмент. Як абсолютно все в світі – це інструмент. Інструмент не винен в тому, що його неправильно використовують. Винний той, хто цей інструмент так використав".

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Враховуючи, що попереду вибори, "Схеми" вирішили дослідити це явище в Україні і вирушили у Дніпро, Харків та Одесу. Кожне місто можна виділити по-своєму: кількістю конфліктів, чи закуплених спецзасобів або навіть грошей, які на варти вирішило витратити місто. На прикладі цих регіонів ми виявили, що діяльність муніципальних варт в Україні подекуди суперечить закону. Часто "варти" перебирають на себе невластиві їм правоохоронні функції.

Як "варти" стають ручними загонами для місцевої влади в її особистих або політичних цілях – дивіться у програмі.