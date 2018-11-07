Рудоволоса бестія Сальма Хайєк приголомшила кардинальною зміною іміджу: фото

Знаменита 52-річна акторка Сальма Хайєк продовжує вражати шанувальникам змінами свого образу. Заради нової ролі розкішна брюнетка Сальма експериментує зі зовнішністю і приміряє перуки різних кольорів.

Про це пише видання Daily Mail.

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Днями раніше акторка продемонструвала, як виглядає блондинкою. А цього разу зірка приміряла іншу яскраву перуку і стала справжньою рудоволосою красунею в обтислій сукні з квітковим принтом. Образ Сальми доповнювали вельветові босоніжки на високих та стійких підборах і сонцезахисні окуляри.

Як відомо, Хайєк знімається зараз у новому комедійному фільмі "Limited Partners" для якого погодилася на зміни в іміджі. Крім Сальми, у комедії знімаються ще актриси Тіффані Хаддіш та Роуз Бірн.



Сальма Хайєк / BackGrid / Daily Mail