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      Рудоволоса бестія Сальма Хайєк приголомшила кардинальною зміною іміджу: фото

      992 Читать новость на русском
      Сальма Хайєк
      Сальма Хайєк / GettyImages

      Знаменита 52-річна акторка Сальма Хайєк продовжує вражати шанувальникам змінами свого образу. Заради нової ролі розкішна брюнетка Сальма експериментує зі зовнішністю і приміряє перуки різних кольорів.

      Про це пише видання Daily Mail.

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      Днями раніше акторка продемонструвала, як виглядає блондинкою. А цього разу зірка приміряла іншу яскраву перуку і стала справжньою рудоволосою красунею в обтислій сукні з квітковим принтом. Образ Сальми доповнювали вельветові босоніжки на високих та стійких підборах і сонцезахисні окуляри.

      Як відомо, Хайєк знімається зараз у новому комедійному фільмі "Limited Partners" для якого погодилася на зміни в іміджі. Крім Сальми, у комедії знімаються ще актриси Тіффані Хаддіш та Роуз Бірн.

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      Сальма Хайєк / BackGrid / Daily Mail


      Тіффані Хеддіш і Роуз Бірн / BackGrid
       

      Теги: LifeStyle Кіно
      Джерело: 24 канал
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