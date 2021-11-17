Рух на дільниці Полтава – Харків відновили після загибелі жінки на залізниці

Правоохоронні органи завершили слідчі дії на залізниці на Харківщині після того, як жінку збили одразу 2 потяги. Рух на дільниці Полтава – Харків відновили.

Про те, що рух на дільниці повністю відновили, повідомили залізничники.

Раніше Затримка до 6 годин: кілька потягів спізнюються через збиття жінки під Харковом

Найбільша затримка становила 6 годин 50 хвилин

В Укрзалізниці наголосили, що найбільша затримка була у русі потяга №141/142 Бахмут – Львів і становила 6 годин 50 хвилин. Поїзд №722 Київ – Харків вирушив зі станції Огульці з затримкою 1 година.

Раніше пасажирів попереджали про затримку у русі одразу 6 потягів. Ба більше, пасажирам радили звертати увагу на оновлення, адже час затримки міг змінюватись.

Зверніть увагу! Через трагедію на Харківщині, в Укрзалізниці нагадали про необхідність бути максимально уважними при переході через колії та не робити цього в непризначених для цього місцях.

Зазначимо, що вночі 17 листопада у Богодухівському районі Харківщини сталась трагедія: жінку збив потяг біля станції "Пирогово". Після цього вона потрапила під інший локомотив.

Коротко про трагедію на залізниці:

Жінка отримала дуже важкі травми, вона загинула на місці.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілої.

На місці працювали правоохоронці, вони встановлювали особу жертви.

Рух на дільниці був тимчасово перекритий.

Текст публікації Укрзалізниці:

Рух на дільниці Полтава 0 Харків повністю відновлено, слідчі дії завершено.

Внаслідок події найбільша затримка у поїзда №141/142 Бахмут – Львів (6 годин 50 хвилин).

Поїзд №725 Харків – Київ вирушив зі станції Люботин із затримкою 4 години 23 хвилини.

Поїзд №722 Київ – Харків вирушив зі станції Огульці з затримкою 1 година.

Укрзалізниця нагадує про необхідність бути максимально уважними при переході через колії та не робити цього в непризначених місцях — це питання не лише затримок рейсів, але й збереження людського життя.