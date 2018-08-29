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Рух істотно знижує ризик ранньої смерті: деталі

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Заняття спортом знижує ризик ранньої смерті
Заняття спортом знижує ризик ранньої смерті / unsplash.com

Поради паркувати авто подалі від офісу і ходити по сходах не просто працюють – вони можуть врятувати життя.

Позитивний вплив на здоров'я та продовження життя є навіть від кількох коротких інтервалів активності протягом дня по 10 хвилин або й менше, йдеться на NCBI.

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Так, рух віддаляє день смерті – активність корисна для серця, талії і мозку. Що цікаво, люди з віком набирають зайву вагу не тому, що старіють, а тому, що з віком перестають рухатися.

via GIPHY

Через сидячий спосіб життя м'язи атрофуються, обмін речовин сповільнюється – відповідно, накопичується жир. Диванний режим негативно впливає і на емоційний фон, а рух запобігає депресії і тривожності.

Фізична активність підтримує настрій, м'язову масу і обмін речовин. Тіло залишається більш підтягнутим, суглоби – більш рухливими, а розум зберігає позитивний настрій і мотивацію.

Необов'язково щодня тренуватися – ходіть по сходах, несіть валізу у руках, а не тягніть на коліщатках. У перервах на роботі пройдіться пішки або виконайте кілька вправ. Не дарма кажуть, що рух – це життя.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Довголіття Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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