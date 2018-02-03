"Рух нових сил" планує марш за відставку Порошенка, поліція рекомендує змінити маршрут

На неділю, 4 лютого, "Рух нових сил" запланував "Марш за майбутнє" з вимогою відставки Президента України Петра Порошенка. Він мав пройти по Хрещатику і до Майдану Незалежності. Однак поліція звернулася до організаторів з проханням змінити маршрут.

Про це повідомила учасниця "Руху нових сил" Ольга Галабала.

Вона опублікувала лист за підписом начальника головного управління поліції у місті Києві Андрія Крищенка, де вказується, що у неділю, 4 лютого, на Хрещатику з 7:00 години буде проходити акція громадської організації "Авто Євро Сила", а на Майдані Незалежності – ГО "Держава майбутнього".

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"Ураховуючи викладене та з метою недопущення конфліктів між учасниками різних акцій та належного забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, пропонуємо Вам 04.02.2018 змінити раніше запланований маршрут руху наступним чином: парк ім. Т. Шевченка по вул. Володимирській, пл. Софійській, Володимирському проїзду, вул. Михайлівській, Хрещатик до пл. Європейської", – йдеться в листі.

При цьому "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" планував провести свій марш з 11:00 години за маршрутом : парк Тараса Шевченка – бульвар Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності з встановленням на Майдані сцени.

Відтак відмову у дозволі на проведення такої акції за цим маршрутом у "Русі нових сил" обіцяють розцінити як "умисну ескалацію ситуації за вказівкою влади та підготовлення ґрунту для можливих провокацій і конфлікту".