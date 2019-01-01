"Рух" очолить відомий іноземний тренер

Першоліговий "Рух" з Винників очолить відомий білоруський фахівець Леонід Кучук. Завдання нового тренера буде вивести команду в Прем'єр-лігу України.

Про те, що Кучук стане головним тренером "Руху" повідомляє FootballHub.

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Білоруський тренер добре знайомий з Україною. Він очолював київський "Арсенал" у сезоні 2011/2012 і кам'янську "Сталь" у 2017 році. Останнім клубом "Кучука" був російський "Ростов".

Наразі "Рух" займає 13-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 11 очок після 16 матчів. Клуб перебуває в зоні перехідних матчів за право залишитися в цьому дивізіоні й відстає від рятівного 12-го місця на 3 очка.

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