Рух зеленою гілкою Київського метро обмежений: відомо, які станції не працюють

У Києві станції метро "Лук’янівська", "Дорогожичі" та "Сирець" закрито на вхід та вихід. Причина – поломка потягу на станції Кловська.

Про це повідомила прес-служба київського метрополітену у своєму Twitter.

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Зазначається, що рух зеленою гілкою метро наразі здійснюється тільки від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт".

Станції "Дорогожичі" та "Сирець" та "Лук'янівська" не працюють для пасажирів. Поломка поїзда,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі метрополітену зауважили, що про відкриття руху у звичайному режимі буде повідомлено додатково.



Внаслідок поломки поїзда, рух зеленою гілкою київського метро обмежений