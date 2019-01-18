Рух зеленою гілкою Київського метро обмежений: відомо, які станції не працюють
У Києві станції метро "Лук’янівська", "Дорогожичі" та "Сирець" закрито на вхід та вихід. Причина – поломка потягу на станції Кловська.
Про це повідомила прес-служба київського метрополітену у своєму Twitter.
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Зазначається, що рух зеленою гілкою метро наразі здійснюється тільки від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт".
Станції "Дорогожичі" та "Сирець" та "Лук'янівська" не працюють для пасажирів. Поломка поїзда,
– йдеться у повідомленні.
У прес-службі метрополітену зауважили, що про відкриття руху у звичайному режимі буде повідомлено додатково.
Внаслідок поломки поїзда, рух зеленою гілкою київського метро обмежений
Джерело: 24 Канал
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