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      Рух зеленою гілкою Київського метро обмежений: відомо, які станції не працюють

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      Кілька станцій київського метро закрито через аварію потяга
      Кілька станцій київського метро закрито через аварію потяга / 24 Канал

      У Києві станції метро "Лук’янівська", "Дорогожичі" та "Сирець" закрито на вхід та вихід. Причина – поломка потягу на станції Кловська.

      Про це повідомила прес-служба київського метрополітену у своєму Twitter.

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      Зазначається, що рух зеленою гілкою метро наразі здійснюється тільки від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт".

      Станції "Дорогожичі" та "Сирець" та "Лук'янівська" не працюють для пасажирів. Поломка поїзда,
      – йдеться у повідомленні.

      У прес-службі метрополітену зауважили, що про відкриття руху у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

      метро, київ,
      Внаслідок поломки поїзда, рух зеленою гілкою київського метро обмежений

       

      Теги: Новини України Залізниця Новини Києва Метро Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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