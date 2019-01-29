"Руки геть від Венесуели!": Мадуро прокоментував введення нових санкцій США проти країни

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели. Зокрема обмеження накладено на державну нафтогазову компанію PDVSA. Вашингтон заблокує активи корпорації на сім мільярдів доларів.

Про це повідомив телеканал CNN.

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Санкції торкнуться уряду країни, будь-яких політичних підрозділів і агентств, включаючи Центральний банк Венесуели, а також будь-яких осіб, які діють в інтересах режиму Ніколаса Мадуро.

Глава Мінфіну США Стівен Мнучін зазначив, що будь-які покупки венесуельської нафти можуть привести до блокування рахунків покупців. Він також заявив, що блокуючи активи PDVSA, США бережуть цю компанію для народу Венесуели і вживають заходів щодо захисту власного ринку і споживачів.

Ніколас Мадуро англійською мовою звернувся до глави США Дональда Трампа та зажадав залишити Венесуелу у спокої, так він прокоментував введені відносно країни нові санкції під час виступу перед дипломатами, які повернулися зі США.

Дональд Трамп, переворот у Венесуелі? Ні! Ніколи! Не втручайся у справи Венесуели, руки геть від Венесуели! Негайно!

– сказав Мадуро.

Глава опозиційного парламенту Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився почати перепризначення ради директорів у PDVSA і її американської "дочки" Citgo.

"Це дозволить почати процес відновлення нашої індустрії, яка зараз переживає темні часи. Приймаємо це рішення, щоб гарантувати, що Citgo продовжить залишатися венесуельською компанією", – йдеться в заяві Гуайдо.

Він також звернувся до співробітників цих компаній, які працюють за кордоном, закликавши їх продовжувати свою діяльність. Крім того, Гуайдо повідомив, що розпорядився передати контроль за рахунками країни легітимній владі.

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