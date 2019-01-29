"Руки геть від Венесуели!": Мадуро прокоментував введення нових санкцій США проти країни
Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели. Зокрема обмеження накладено на державну нафтогазову компанію PDVSA. Вашингтон заблокує активи корпорації на сім мільярдів доларів.
Про це повідомив телеканал CNN.
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Санкції торкнуться уряду країни, будь-яких політичних підрозділів і агентств, включаючи Центральний банк Венесуели, а також будь-яких осіб, які діють в інтересах режиму Ніколаса Мадуро.
Глава Мінфіну США Стівен Мнучін зазначив, що будь-які покупки венесуельської нафти можуть привести до блокування рахунків покупців. Він також заявив, що блокуючи активи PDVSA, США бережуть цю компанію для народу Венесуели і вживають заходів щодо захисту власного ринку і споживачів.
Ніколас Мадуро англійською мовою звернувся до глави США Дональда Трампа та зажадав залишити Венесуелу у спокої, так він прокоментував введені відносно країни нові санкції під час виступу перед дипломатами, які повернулися зі США.
Дональд Трамп, переворот у Венесуелі? Ні! Ніколи! Не втручайся у справи Венесуели, руки геть від Венесуели! Негайно!
– сказав Мадуро.
Глава опозиційного парламенту Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився почати перепризначення ради директорів у PDVSA і її американської "дочки" Citgo.
"Це дозволить почати процес відновлення нашої індустрії, яка зараз переживає темні часи. Приймаємо це рішення, щоб гарантувати, що Citgo продовжить залишатися венесуельською компанією", – йдеться в заяві Гуайдо.
Він також звернувся до співробітників цих компаній, які працюють за кордоном, закликавши їх продовжувати свою діяльність. Крім того, Гуайдо повідомив, що розпорядився передати контроль за рахунками країни легітимній владі.
Що відбувається у Венесуелі:
- 23 січня протестувальники вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі, Україна, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія і Франція.
- На бік Мадуро став очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Стало також відомо, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", аби охороняти диктатора від протестувальників (цю інформацію 24 каналу підтвердили в українських правоохоронних органах). У Росії все заперечують.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей. Також відомо, що затримали близько 900 активістів.
- 26 січня Франція та Іспанія висунула ультиматум Ніколасу Мадуро з вимогою впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі. У разі відхилення ультиматуму вони заявили визнати виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.
- Чинний уряд Венесуели дав різку реакцію на ультиматум від країн ЄС, сказавши, що владі країни ніхто не вказуватиме, коли саме проводити вибори.
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